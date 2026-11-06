Luật sư đề nghị trả lại xe Porsche, 5 bất động sản và 50 trang sức cho bạn gái Mr Pips

Quản lý tiền không đồng nghĩa với được sử dụng

Sáng 6/11, khoảng 200 luật sư tiếp tục phần bào chữa cho 188 bị cáo phạm tội trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips), luật sư cho rằng việc thân chủ cất giữ tiền, tài sản giúp người khác không đương nhiên cấu thành tội “Rửa tiền”.

Theo luật sư, yếu tố quan trọng là người giữ phải biết đó là tài sản có nguồn gốc từ tội phạm, trong khi đó cơ quan điều tra chưa chứng minh được Tâm biết tiền của Mr Pips đưa là tiền “bẩn” vẫn giữ hộ.

Luật sư nhắc lại mốc tháng 5/2023, khi bị án Bùi Trung Đức (người đồng quản lý đường dây cùng Mr Pips) bị công an bắt. Từ thời điểm này, bị cáo Tâm mới có thể nhận thức việc bạn trai kiếm tiền từ hoạt động không minh bạch, nên trách nhiệm của cô chỉ nên được xem xét đối với số tài sản được "rửa" sau đó.

Luật sư cũng dẫn lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa “tôi không cho phép Tâm tự ý sử dụng tiền của tôi để mua bất động sản. Tâm quản lý tiền, tài sản cho tôi nhưng tôi là người quyết định".

Từ đó, luật sư cho rằng việc Tâm quản lý tiền không đồng nghĩa cô có quyền quyết định cách sử dụng, cũng chưa đủ để chứng minh cô biết nguồn gốc phạm tội của số tiền này.

Với gần 94kg vàng thu giữ được, luật sư cho rằng Mr Pips là người mang về giao Tâm cất giữ. Khi đó, giao dịch mua vàng đã hoàn tất, Tâm chỉ giữ tài sản chứ không trực tiếp tham gia mua.

Tương tự, khoản 1 triệu USD thu tại nhà, luật sư cũng dẫn lời khai của Mr Pips cho rằng việc mua ngoại tệ nhằm tích trữ, giữ giá và thay đổi nguồn gốc tiền. Khi cần tiền mặt, Mr Pips yêu cầu Tâm lấy tiền đưa cho mình, còn việc giao dịch với người bán do Mr Pips trực tiếp thực hiện.

Với những lập luận bào chữa nêu trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét vai trò của Nguyễn Thanh Tâm là "thụ động" trong những giao dịch này. Đồng thời, đề nghị Tòa chỉ xác định Tâm phải chịu trách nhiệm đối với hành vi rửa tiền hơn 57 tỷ đồng, thay vì hơn 384 tỷ đồng như cáo buộc.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Đề nghị trả lại xe sang, bất động sản

Trong số tài sản đang bị thu giữ, luật sư phía Nguyễn Thanh Tâm đề nghị trả lại Porsche Taycan Turbo S, cùng túi hiệu, đồng hồ, dây chuyền do Mr Pips tặng từ nguồn tiền sạch (tiền Mr Pips tự đầu tư Forex); 50 món trang sức mà Tâm xác định tự mua; 5 bất động sản và 6 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa.

Trước đó, Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm mức án 9 – 10 năm tù tội “Rửa tiền”. Đáng chú ý, anh trai của Tâm là bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an) bị đề nghị 13 – 15 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Lời khai tại tòa thể hiện, Tâm được người tình đưa rất nhiều tài sản như tiền, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ..., cho mình quản lý. Ngày bị khởi tố, bị cáo giữ trong nhà hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Khoản tiền này xếp thành từng tệp để trong tủ quần áo.

Tâm cũng thừa nhận mua hộ Nam 15 bất động sản, đứng tên căn hộ trị giá 700.000 USD tại Campuchia.

Với cáo buộc dùng tiền “bẩn” mua vàng chất trong nhà, Tâm cho rằng không chính xác vì thực tế cô không mua. 78 miếng vàng, mỗi miếng 1kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, xu và trang sức vàng khác, theo Tâm đều do người lạ giao đến.

"Thường thì tôi chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần Nam bảo trả tiền thì tôi đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư, đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà", Tâm nhớ lại.

Trước số tiền bị cáo buộc "rửa" lên tới 384 tỷ đồng, Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại và cho rằng chỉ chịu trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng trong số này.

Tâm cũng khai không biết bạn trai làm ăn phi pháp, không biết các tài sản nhờ giữ hộ là tiền bẩn, chỉ đơn thuần cầm hộ. Nam bảo chuyển cho ai thì chuyển cho người đó, nên bị cáo không thể bị quy kết là rửa tiền.