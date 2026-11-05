Luật sư của Shark Bình nói gì về khoản 5,7 tỷ đồng khắc phục?

Shark Bình khắc phục 5,7 tỷ đồng

Sau phần luận tội của đại diện VKSND Tp.Hà Nội với 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), phiên toà diễn ra với phần bào chữa của các luật sư.

Tại phiên tòa ngày 4/11, đại diện VKS đề nghị xử Shark Bình 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, liên quan gần 320 tỷ đồng của 232 bị hại được chuyển qua hệ thống công thanh toán trung gian Ngân Lượng do Bình làm chủ.

Shark Bình được dẫn giải tới toà (Ảnh: Xuân Trung).

Theo cáo buộc, dù biết các sàn giao dịch bị công an xác minh và có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, bị cáo Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ để thu phí. Bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu giao dịch do phía các sàn cung cấp thay cho dữ liệu thực tế để trả lời cơ quan chức năng.

Tại phần tự bào chữa trước đề nghị án chung thân, Phó Đức Nam nói ngắn gọn: Bị cáo dám làm dám nhận. Tuy nhiên gia đình bị cáo có 3 người, cả bố mẹ đều dính vào vụ án. Do đó, mong HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ được tại ngoại để lo cho hai người ở trong.

Trình bày quan điểm bào chữa, luật sư của Shark Bình đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá đầy đủ những biện pháp bị cáo đã thực hiện nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn chặn và hạn chế thiệt hại.

Theo luật sư, đến năm 2022, khi những phản ánh về dấu hiệu lừa đảo ngày càng nhiều, Shark Bình đã chủ động cho ngừng cung cấp dịch vụ đối với các sàn forex liên quan Phó Đức Nam. Phía bào chữa cho rằng động thái này thể hiện nỗ lực ngăn chặn, hạn chế thiệt hại và cần được xem xét là tình tiết giảm nhẹ.

Một nội dung khác được luật sư cho biết là khoản 5,7 tỷ đồng bị cáo đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Theo bản luận cứ, dù cáo trạng chưa xác định cụ thể số tiền Shark Bình thu lợi bất chính, bị cáo vẫn chủ động nộp khoản tiền trên.

Về hoàn cảnh gia đình, luật sư cho biết Shark Bình có bốn người con, trong đó ba cháu dưới 15 tuổi, hai con nhỏ nhất là cặp song sinh sinh năm 2024. Từ đó, phía bào chữa đề nghị HĐXX cân nhắc hoàn cảnh các con còn nhỏ, cần được chăm sóc, giáo dục; đồng thời không áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "phạm tội hai lần trở lên".

Tranh luận về vai trò của nhóm "tổ tư vấn"

Phần bào chữa tiếp tục có những tranh luận về tội danh đối với cựu công an Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn (luật sư).

VKS cáo buộc từ tháng 10/2021 - 5/2023, cả 2 cùng với cựu công an khác là Phạm Trường Sơn nhận tổng số tiền 6,4 tỷ đồng để giúp Phó Đức Nam xử lý những vấn đề phát sinh khi nhân viên bị khách hàng khiếu nại, tố giác hoặc khi cơ quan công an tiến hành xác minh.

VKS đề nghị xử phạt Nguyễn Bá Sơn 6-7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thanh Phong tổng cộng 13-15 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Các bị cáo tại toà (Ảnh: Xuân Trung).

Bào chữa cho Nguyễn Bá Sơn, luật sư đặt vấn đề liệu hoạt động tư vấn pháp lý có đủ căn cứ để xác định bị cáo là đồng phạm lừa đảo hay không. Vi khi tìm đến Bá Sơn, Phó Đức Nam đề nghị tư vấn các quy định pháp luật và khả năng xin cấp phép hoạt động forex tại Việt Nam.

Luật sư cho rằng, hoạt động lừa đảo của Nam đã diễn ra khoảng hai năm trước khi Bá Sơn tham gia và tiếp tục kéo dài sau khi việc tư vấn chấm dứt. Từ đó, không thể mặc nhiên xác định một người là đồng phạm chỉ vì đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng có hành vi phạm tội.

Luật sư còn nêu quan điểm hành vi của Bá Sơn có dấu hiệu của tội Không tố giác tội phạm, thay vì đồng phạm lừa đảo. Tuy nhiên, do bị cáo đã chấp nhận cáo buộc, phía bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng mức hình phạt thấp hơn.

Trong khi đó, luật sư của Nguyễn Thanh Phong cho rằng bị cáo chủ yếu thực hiện việc kết nối những người quen, nhận tiền từ Phó Đức Nam rồi chuyển cho các thành viên tham gia công việc tư vấn. Theo phía bào chữa, chưa có chứng cứ cho thấy Phong trực tiếp can thiệp với cơ quan chức năng để hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan.

Luật sư cho rằng mức án VKS đề nghị đối với Phong (8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5-6 năm tù về tội Rửa tiền) chưa phù hợp với bản chất sự việc, đồng thời đề nghị xem xét lại một số vấn đề trong quá trình thu thập chứng cứ.

Đáng chú ý, luật sư viện dẫn lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa ngày 28/10. Theo đó, Nam xác nhận không thành lập "tổ tư vấn", không phân chia tổ trưởng, tổ phó mà tên gọi các nhóm do mình tự đặt. Nam khai chỉ nhờ Phong, Trường Sơn và Bá Sơn tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam để đăng ký giấy phép hoạt động và trả tiền cho công việc này.

Phía luật sư cũng nêu lời khai của Phó Đức Nam rằng, mọi khiếu kiện của khách hàng đều do Trung tâm Quản trị rủi ro xử lý, những người được xác định thuộc nhóm tư vấn không tham gia giải quyết.

Đối với cáo buộc Rửa tiền liên quan giao dịch mua đất tháng 5/2022 của Phong, luật sư cho rằng đây là giao dịch dân sự giữa Phong và Nam. Theo lời trình bày, do còn thiếu 1,2 tỷ đồng để mua đất, Phong đã rủ Nam góp 1 tỷ đồng. Thời điểm giao dịch diễn ra trước khi Phong biết Nam có hành vi vi phạm pháp luật; bị cáo cũng không được thông báo về nguồn gốc phạm tội của khoản tiền.

Luật sư cho biết sau khi Nam bị bắt, Phong vẫn giữ nguyên tài sản, không thực hiện hành vi tẩu tán. Từ những lập luận trên, phía bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá khách quan, toàn diện tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa để xác định đúng bản chất hành vi, vai trò và trách nhiệm của Nguyễn Thanh Phong.

Sau phần bào chữa của các luật sư, đại diện VKSND Tp.Hà Nội sẽ tiếp tục tranh luận.