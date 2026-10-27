Luật sư của Phó Đức Nam kiến nghị đưa thân chủ của mình đi giám định tâm thần

Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và các đồng phạm, các luật sư của Mr Pips đã có đơn kiến nghị gửi đến tòa.

Theo nội dung kiến nghị, quá trình tham gia bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam, trên cơ sở làm việc với bị cáo, gia đình bị cáo và nghiên cứu các hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, văn bản của Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội do gia đình bị cáo cung cấp, các luật sư nhận thấy có nhiều tài liệu, chứng cứ khách quan thể hiện bị cáo Phó Đức Nam có tiền sử bệnh lý tâm thần.

Cụ thể, bị cáo Phó Đức Nam đã được phát hiện, thăm khám và điều trị liên tục trong thời gian dài trước khi vụ án xảy ra cũng như vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị trong thời gian bị tạm giam.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, qua nghiên cứu kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung và cáo trạng, các luật sư nhận thấy, những tài liệu này chưa thể hiện việc cơ quan tiến hành tố tụng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo Phó Đức Nam. Đồng thời, chưa có căn cứ chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo trước, trong và sau thời điểm thực hiện hành vi bị quy kết.

Nhiều người thân của Phó Đức Nam có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt

Theo nội dung kiến nghị, bị cáo Phó Đức Nam có một số người thân, có quan hệ huyết thống trực hệ có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt như: Ông ngoại của bị cáo Nam là Lê Thiện (mất năm 2023); dì ruột là Lê Thị L., đang được điều trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần TPHCM với chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn trầm cảm nặng.

Em họ (con dì ruột) là Phạm Lê T. bị tâm thần phân liệt thể không biệt định, đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần TPHCM.

Khoảng năm 2013, bị cáo Phó Đức Nam cũng có các biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần, đã được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Alexandra của Singapore. Sau đó, bị cáo Nam về Việt Nam và được khám, điều trị ở nhiều bệnh viện.

Quá trình khám, điều trị nêu trên của bị cáo Nam được thể hiện tại các giấy chứng nhận, giấy ra viện cũng như các đơn thuốc điều trị của bị cáo Phó Đức Nam do các khoa, bệnh viện chuyên môn về tâm thần cung cấp, xác nhận.

Bên cạnh đó, những người hàng xóm của gia đình bị cáo cũng xác nhận về việc Nam có các dấu hiệu bị bệnh tâm thần như: Ngại tiếp xúc với mọi người, có giai đoạn hưng phấn quá mức, nói nhanh, nói nhiều, có hành vi bốc đồng, dễ nổi giận, đưa ra những ý tưởng rất ra rời thực tế, có hành vi dọa đánh, dọa giết mọi người…

Như vậy, thực tế bị cáo Phó Đức Nam có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt, đã phát hiện và điều trị, uống thuốc từ năm 2013 tại các bệnh viện chuyên khoa tâm thần cấp địa phương và trung ương.

Vẫn theo các luật sư, quá trình bị khởi tố, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, bị cáo Nam vẫn uống thuốc hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Các luật sư đề nghị Cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo Phó Đức Nam trước khi đưa vụ án ra xét xử, nhằm làm rõ tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm thực hiện hành vi bị cho là phạm tội, đặc biệt là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm đó.