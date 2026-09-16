Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đồng bộ triển khai từ tháng 3/2027

Rà soát hệ thống văn bản, hoàn thiện quy định thi hành Luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch nhằm phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong triển khai Luật. Qua đó, bảo đảm từ ngày 1/3/2027, Luật được thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi cả nước, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh minh hoạ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các văn bản liên quan.

Kết quả rà soát phải xác định rõ những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật và gửi về Bộ Tư pháp trong tháng 1/2027. Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả trong tháng 2/2027.

Trong tháng 12/2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.

Bộ Tư pháp đồng thời xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Bộ Tài chính xây dựng, ban hành thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng có hiệu lực từ thời điểm này.

Tại địa phương, UBND cấp tỉnh nghiên cứu điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để xem xét ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nếu có nhu cầu, trình HĐND cùng cấp.

Các bộ, cơ quan Trung ương, HĐND và UBND cấp tỉnh cũng xây dựng hoặc tham mưu xây dựng các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương để bảo đảm thống nhất với Luật. Các bộ, cơ quan Trung ương thực hiện nhiệm vụ này từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết quý I/2027.

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật, tăng ứng dụng nền tảng số

Cùng với hoàn thiện thể chế, Kế hoạch chú trọng tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Luật trên phạm vi cả nước.

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn cho các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc trong quý IV/2026 - quý I/2027. Các địa phương tổ chức quán triệt cho cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã và các tổ chức liên quan trong quý I và quý II/2027.

Từ tháng 9/2026 đến quý I/2027, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trước ngày 20/4/2027, Bộ Tư pháp ban hành văn bản hoặc tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát. Các bộ, cơ quan Trung ương kiện toàn báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; UBND cấp tỉnh rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hướng dẫn cấp xã thực hiện nhiệm vụ tương ứng.

Hằng năm, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, giảng viên giáo dục công dân, pháp luật. Nội dung tập huấn cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ chú trọng kỹ năng chuyển đổi số và phổ biến pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương, bộ, ngành và địa phương.

Một điểm đáng chú ý trong Kế hoạch là đẩy mạnh truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các bộ, cơ quan Trung ương và UBND cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ trong phạm vi quản lý; Bộ Tư pháp thường xuyên quản lý, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật trên Cổng.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát, đề xuất hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình, tài liệu và đề xuất hoàn thiện trong năm 2027; các nội dung được hoàn thiện sẽ triển khai trong những năm tiếp theo.

Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các cấp có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, nguồn lực; đồng thời theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở để Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thống nhất từ ngày 1/3/2027.