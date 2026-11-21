Luật sửa đổi đã thiết lập hành lang pháp lý mới nhằm đa dạng hóa nguồn vốn trong và ngoài nước, đồng thời tháo gỡ rào cản về dữ liệu giúp các DNNVV tiếp cận tín dụng ưu đãi.

Luật phát triển DNNVV sửa đổi giúp phân loại doanh nghiệp, mở rộng khung tiêu chí và khơi thông dòng vốn.

Trọng tâm của chính sách mới là khuyến khích các tổ chức tín dụng và định chế tài chính thiết kế các sản phẩm cho vay chuyên biệt, phù hợp với đặc thù dòng tiền và chu kỳ kinh doanh của từng nhóm quy mô doanh nghiệp thay vì áp dụng cứng nhắc tiêu chuẩn của các tập đoàn lớn.

Điểm đáng chú ý nhất đối với doanh nghiệp nằm ở Điều 4 quy định về tiêu chí xác định DNNVV. Cụ thể, doanh nghiệp thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ phải có số lao động bình quân năm trước liền kề không quá 300 người, đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện tài chính: tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng, hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

So với quy định hiện hành, tiêu chí DNNVV (sửa đổi) về lao động, tăng 100 người, nguồn vốn tăng thêm 50 tỷ và ngưỡng doanh thu cao hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 7, DNNVV đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế TNDN trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước ngày 17/05/2025 mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại.

Luật sửa đổi này được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm giải quyết "điểm nghẽn" thiếu hụt dữ liệu minh bạch - nguyên nhân cốt lõi khiến phần lớn DNNVV Việt Nam gặp khó khi tiếp cận các gói tín dụng xanh và vốn đầu tư quốc tế thời gian qua. Việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí cho cả nhóm doanh nghiệp trong năm đầu mới thành lập cũng tạo điều kiện để các startup và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sớm tiếp cận các quỹ hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu vận hành.