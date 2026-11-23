Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc nâng ngưỡng xác định DNNVV. Theo quy định tại Điều 4, doanh nghiệp được xếp vào nhóm DNNVV khi có số lao động bình quân năm không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 400 tỷ đồng. Việc phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp tục được áp dụng theo từng lĩnh vực gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Luật Phát triển DNNVV sẽ góp phần nâng ngưỡng xác định quy mô doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn, mặt bằng và mở rộng cơ hội tham gia mua sắm công. Ảnh minh họa

Theo tính toán của Chính phủ, việc điều chỉnh tiêu chí sẽ nâng tỷ lệ DNNVV từ 97,4% lên khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Mức điều chỉnh được đánh giá đủ rộng để tạo thêm dư địa phát triển nhưng không làm thay đổi lớn cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế. Các trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động đa ngành nghề, sử dụng lao động thời vụ hoặc thay đổi quy mô trong thời gian hưởng hỗ trợ sẽ được hướng dẫn chi tiết tại nghị định thi hành.

Về tiếp cận nguồn lực, Luật quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng khả năng cung ứng vốn cho DNNVV. Trong lĩnh vực mặt bằng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc cơ sở ươm tạo theo quy định. Đồng thời, DNNVV được ưu tiên thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả tại địa phương. Khoản hỗ trợ có thể được thực hiện dưới hình thức Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư hoặc cấp voucher để doanh nghiệp thanh toán phần chi phí được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Luật tiếp tục duy trì và mở rộng các chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia thị trường mua sắm công. Theo quy định mới, các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa hoặc gói thầu hỗn hợp sử dụng ngân sách nhà nước có giá trị không quá 20 tỷ đồng sẽ được dành cho DNNVV tham gia. Trường hợp không có doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thì mới thực hiện theo quy định chung của pháp luật về đấu thầu.

Đáng chú ý, các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phải dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm hằng năm cho DNNVV, không bao gồm các gói thầu đấu thầu quốc tế. Kết quả thực hiện sẽ được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, đến tháng 3/2026, các DNNVV đã trúng hơn 25.960 gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp có giá trị dưới 20 tỷ đồng, chiếm 95,5% tổng số gói thầu thuộc nhóm này. Có 12.085 doanh nghiệp trúng thầu với tổng giá trị đạt 125.150 tỷ đồng, tương đương 94,8% tổng giá trị trúng thầu của nhóm gói thầu dưới 20 tỷ đồng.

Các chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp đánh giá Luật Phát triển DNNVV là bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng chính sách, từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo phát triển”. Với những cơ chế mới về vốn, mặt bằng và mua sắm công, luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn, giúp DNNVV phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế đất nước.