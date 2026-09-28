Luật Phát triển Đô thị mở thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển bất động sản

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 mở ra hành lang pháp lý vượt trội giúp khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội, tái cấu trúc không gian kinh tế đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững. Ảnh minh họa: TTXVN

Luật Phát triển Đô thị số 18/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển đô thị, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản.

Theo quy định, riêng khoản 4 Điều 7 của Luật được áp dụng từ ngày 1/9/2026. Việc luật mới được ban hành trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị ngày càng lớn được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tái cấu trúc không gian kinh tế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý và phát triển đô thị. Cơ chế này được kỳ vọng giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quy hoạch, chuẩn bị và triển khai dự án, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí cơ hội cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Việc đẩy mạnh phân quyền cũng có thể tạo điều kiện để các địa phương chủ động lựa chọn phương án phát triển phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, nhu cầu hạ tầng và định hướng sử dụng đất. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhiều đô thị đang phải đồng thời giải quyết yêu cầu mở rộng không gian, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Luật cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các mô hình phát triển đô thị mới, trong đó có phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đô thị thông minh và đô thị xanh. Với mô hình TOD, việc kết hợp phát triển giao thông với khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các đầu mối giao thông có thể mở rộng dư địa huy động nguồn lực cho đầu tư hạ tầng.

Theo hướng này, giá trị gia tăng từ đất đai tại các khu vực có hạ tầng giao thông được đầu tư có thể trở thành một nguồn lực hỗ trợ phát triển đô thị. Đồng thời, việc hình thành các khu đô thị tập trung quanh hệ thống giao thông công cộng có thể góp phần giảm áp lực lên hạ tầng giao thông và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Một điểm đáng chú ý khác là việc đa dạng hóa nguồn lực cho phát triển hạ tầng, trong đó có vai trò của khu vực tư nhân và hình thức hợp tác công - tư (PPP). Việc mở rộng các phương thức huy động vốn được kỳ vọng giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp tham gia các dự án hạ tầng và phát triển đô thị.

Đối với thị trường bất động sản, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng tính minh bạch trong quy hoạch, đầu tư, bồi thường và tái định cư có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng triển khai dự án. Khi các quy trình được quy định rõ hơn, doanh nghiệp có cơ sở thuận lợi hơn để đánh giá chi phí, tiến độ và rủi ro pháp lý trước khi quyết định đầu tư.

Với thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được kỳ vọng tạo thêm dư địa huy động các nguồn lực cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy đầu tư tư nhân và góp phần hình thành các không gian đô thị có tính kết nối cao hơn. Đây cũng là cơ sở để thị trường bất động sản từng bước vận hành minh bạch, ổn định và gắn chặt hơn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.