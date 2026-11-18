Tại buổi tập huấn, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND TP.HCM ngày 18/11 tại phường An Phú, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đã thông tin những nội dung trọng tâm của luật, đồng thời làm rõ các cơ chế, chính sách mà thành phố đang triển khai.

Năm cực động lực, mở rộng không gian phát triển

Theo đó, các định hướng tổ chức không gian phát triển thành phố được giới thiệu với trọng tâm là hình thành 5 cực động lực chiến lược. Mỗi cực đảm nhận một chức năng kinh tế, đô thị đặc thù, có vai trò bổ trợ và kết nối trong tổng thể phát triển.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM thông tin những nội dung trọng tâm của Luật Phát triển đô thị tại phường An Phú.

Cực lõi trung tâm được định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế, giữ vai trò hạt nhân kinh tế và hội nhập toàn cầu. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đô thị tri thức.

Ở phía Bắc, cực công nghiệp – logistics tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, hướng đến hình thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ tích hợp.

Cực cảng biển – thương mại tự do phía Nam được định hướng trong không gian từ Châu Đức đến Long Sơn, Phú Mỹ và cảng biển Cần Giờ, tập trung phát triển thương mại quốc tế, hàng hải và năng lượng. Trong khi đó, cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây, từ Bình Hưng đến Hóc Môn, hướng đến phát triển đô thị đồng bộ với các trung tâm giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Việc xác định 5 cực động lực cho thấy định hướng chuyển từ cấu trúc đô thị tập trung sang mô hình đa cực. Thay vì dồn các hoạt động kinh tế, dịch vụ và hạ tầng vào khu vực trung tâm, thành phố hướng đến khai thác lợi thế từng địa bàn, phân bổ chức năng hợp lý và tăng cường kết nối liên vùng.

Song song với đó, TP.HCM xây dựng 5 hệ liên kết chiến lược gồm Bắc – Nam; Đông – Tây; công nghiệp – sản xuất – logistics; hạ tầng đô thị đa tầng và xanh – xanh dương.

Trong đó, hệ liên kết Bắc – Nam là trục giao thông chiến lược, kết nối kinh tế lục địa với kinh tế biển, từ các cửa ngõ phía Bắc và Tây Bắc qua khu công nghiệp, đô thị, khu vực đổi mới sáng tạo đến trung tâm Thành phố và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Hệ liên kết Đông – Tây kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với trung tâm thành phố, Long Thành và không gian kinh tế biển phía Nam, gồm Cần Giờ, Cái Mép – Thị Vải, Vũng Tàu và Côn Đảo.

Logistics là một trong những thành phần hệ liên kết giúp TP.HCM tăng trưởng bền vững.

Đối với công nghiệp – sản xuất – logistics, định hướng là hình thành mạng lưới kết nối các vùng công nghiệp, sản xuất phía Bắc và Tây Bắc với các trung tâm logistics, Long Thành, Hiệp Phước, Cái Mép – Thị Vải và các cửa ngõ xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, hệ liên kết hạ tầng đô thị đa tầng hướng đến tích hợp không gian mặt đất, tầm thấp, tầm cao, không gian ngầm và hạ tầng số, tạo thành hệ thống hạ tầng thống nhất, linh hoạt. Hệ liên kết xanh – xanh dương chú trọng duy trì mạng lưới sinh thái liên tục từ các vùng hồ, rừng, nông nghiệp phía Bắc, qua hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Soài Rạp, Thị Vải, rừng ngập mặn Cần Giờ đến không gian ven biển và Côn Đảo.

Bên cạnh các cực động lực và hệ liên kết, thành phố cũng xác định các vùng quản trị chiến lược với chức năng riêng. Trong đó, Nhà Bè – Hiệp Phước được định hướng là vùng đô thị – cảng – logistics phía Nam, kết nối trung tâm thành phố với Cần Giờ, Đồng Nai và hệ thống cảng biển quốc tế.

Vùng sinh thái biển Cần Giờ tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái, nghiên cứu biển gắn với bảo tồn rừng ngập mặn. Khu vực cảng biển – logistics – công nghiệp – năng lượng phía Đông Nam đóng vai trò kết nối chuỗi sản xuất, cảng biển với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và thị trường quốc tế.

Ngoài ra, vùng du lịch biển Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm – Bình Châu được định hướng phát triển du lịch, dịch vụ biển và sinh thái ven biển; đặc khu Côn Đảo phát triển hài hòa giữa sinh thái, di sản, du lịch, quốc phòng và an ninh.

Cụ thể hóa luật, gắn phát triển với an sinh xã hội

Những định hướng trên được giới thiệu trong quá trình phổ biến Luật Phát triển đô thị năm 2026. Luật số 18/2026/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, gồm 5 chương, 66 điều và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức, quản lý và phát triển đô thị.

Hạ tầng giao thông tại cửa ngõ giúp TP.HCM liên kết với các khu vực và cả nước cũng như quốc tế.

Để cụ thể hóa luật, HĐND TP.HCM đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề, ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến thể chế, quản lý hạ tầng, tài chính đô thị và chính sách an sinh xã hội.

Theo nội dung tập huấn, tại kỳ họp thứ 4 ngày 27/8/2026, HĐND thành phố thông qua một nghị quyết triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Tiếp đó, kỳ họp chuyên đề ngày 21 và 22/9/2026 thông qua 24 nghị quyết nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về thể chế, quản lý hạ tầng, tài chính đô thị và an sinh xã hội.

Các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực như quản lý, khai thác không gian ngầm, phát triển công trình ngầm, quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đường sắt đô thị và cơ chế quản lý hạ tầng. Đây là những công cụ quan trọng để Thành phố tổ chức lại không gian, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển các khu vực đô thị mới.

Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị năm 2026 không chỉ tập trung vào quy hoạch, xây dựng và hạ tầng mà còn quy định về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố đã thông qua các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện; hỗ trợ chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế đối với người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến các cơ sở khám, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Tại kỳ họp thứ 6, thành phố dự kiến tiếp tục xem xét chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế; cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp ngân sách để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao. Đồng thời, nghiên cứu chính sách đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng người có năng khiếu nghệ thuật, thể thao.

Một số nội dung khác cũng được dự kiến xem xét tại kỳ họp này gồm cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân tôn tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử, công trình kiến trúc có giá trị; chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và quy định về đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

Các đại biểu và cử tri phường An Phú tại buổi tập huấn, phổ biến Luật Phát triển đô thị và các nghị quyết của HĐND TP.HCM ngày 18/11.

Có thể thấy, việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị đang mở rộng cách tiếp cận trong quản lý và phát triển TP.HCM. Bên cạnh mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng, kết nối hạ tầng và khai thác nguồn lực, Thành phố chú trọng các chính sách xã hội nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh.

Để các định hướng này đi vào thực tiễn, yêu cầu đặt ra là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, nhất là trong tổ chức thực hiện tại cơ sở. Quá trình phát triển các khu vực mới, chỉnh trang đô thị và khai thác nguồn lực đất đai cần gắn với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng và ổn định đời sống người dân.

Việc hình thành các cực động lực chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công thiết yếu. Đây là điều kiện để TP.HCM khai thác lợi thế không gian phát triển mới, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống, hướng đến đô thị hiện đại, đa trung tâm và phát triển bền vững.