Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Gỡ vướng cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ thể văn hóa phát triển

Sáng 10.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình chuẩn bị dự thảo Luật, đồng thời ghi nhận việc tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan với tinh thần cầu thị.

Đại biểu cũng bày tỏ tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật và cho rằng đây là một thiết kế mới trong lĩnh vực lập pháp.

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu tập trung vào ba nội dung.

Cần bảo đảm thống nhất về đối tượng được hỗ trợ

Về đối tượng được hỗ trợ và nguồn tài chính tại Điều 21 và Điều 28, đại biểu Dương Khắc Mai cho biết, khoản 1 Điều 21 đã bổ sung cộng đồng, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh vào đối tượng được hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển công nghiệp văn hóa. Đại biểu đánh giá đây là nội dung được tiếp thu phù hợp.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Tuy nhiên, tại điểm e khoản 2 Điều 28 về mục đích sử dụng nguồn tài chính lại chỉ đề cập doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Theo đại biểu, sự thiếu thống nhất này có thể gây lúng túng trong quá trình bố trí kinh phí.

Dẫn thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng, đại biểu cho biết, phường Lăng Biang - Đà Lạt có 11 câu lạc bộ cồng chiêng với hơn 200 nghệ nhân; làng dệt thổ cẩm có 140 hộ tham gia. Tuy nhiên, các hoạt động này đều có đầu ra bấp bênh, thiếu liên kết và hạn chế về vốn.

Đại biểu nhấn mạnh, đây là những chủ thể trực tiếp giữ nghề, giữ hồn cốt văn hóa dân tộc và tạo ra các sản phẩm văn hóa, vì vậy cần được tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Từ đó, đại biểu đề nghị chỉnh lý điểm e khoản 2 Điều 28 theo hướng hỗ trợ nâng cao năng lực cho đầy đủ các chủ thể được quy định tại khoản 1 Điều 21; đồng thời giao Chính phủ quy định thủ tục và cách thức quản lý kinh phí phù hợp với cộng đồng, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh.

Làm rõ điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài

Góp ý về điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài tại khoản 4 Điều 31 của dự thảo Luật, đại biểu Dương Khắc Mai cho biết, quy định này yêu cầu nhà đầu tư thực hiện cam kết về giá trị tạo ra tại Việt Nam, trong đó điểm b đề cập đến chuyển giao công nghệ, điểm d đề cập đến tỷ lệ giá trị được tạo ra tại Việt Nam.

Trong khi đó, Phụ lục 3 kèm theo báo cáo tiếp thu đã chỉ ra nguy cơ không tương thích của một số yêu cầu thực hiện với các cam kết quốc tế, đặc biệt là Điều 9.10 Hiệp định CPTPP.

Theo đại biểu, cần phân biệt cam kết đóng góp thực chất cho nền kinh tế Việt Nam với yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa hoặc bắt buộc chuyển giao công nghệ. Đây là vấn đề thuộc trách nhiệm lập pháp của Quốc hội.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 4 theo hướng khuyến khích nghiên cứu, sản xuất và đào tạo nhân lực tại Việt Nam nhưng không đặt ra điều kiện hưởng ưu đãi trái với các cam kết quốc tế. Đồng thời, cần giải trình rõ kết quả rà soát tại Phụ lục 3.

Phân định rõ thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ chi phí sản xuất

Đối với thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ chi phí sản xuất tại Điều 32, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng cần phân định rõ thẩm quyền giữa Chính phủ và HĐND cấp tỉnh.

Cụ thể, khoản 2 đã quy định mức hỗ trợ tối đa không quá 30% chi phí hợp lệ; khoản 5 giao Chính phủ quy định chi tiết; trong khi khoản 6 lại giao HĐND cấp tỉnh quy định cả đối tượng và điều kiện hỗ trợ. Theo đại biểu, hai thẩm quyền này cần được phân định rõ, nhất là đối với các dự án liên tỉnh.

Dẫn ví dụ 1 bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, từng sử dụng bối cảnh tại Đà Lạt và nhiều địa phương khác trong cả nước, đại biểu cho rằng cần làm rõ địa phương nào thực hiện hỗ trợ, chi phí phát sinh ở đâu và cơ quan nào chi trả trước khi thanh toán.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quy định thống nhất về đối tượng, điều kiện và chi phí hợp lệ; HĐND cấp tỉnh quy định lĩnh vực ưu đãi, mức hỗ trợ cụ thể với mức trần không quá 30%.

Thời gian và tổng kinh phí thực hiện cần căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách. Đối với các dự án liên tỉnh, cần có cơ chế phối hợp phân định chi phí, điều phối hồ sơ, bảo đảm không hỗ trợ trùng. Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách đã được bố trí.