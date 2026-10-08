Luật pháp quốc tế là nền tảng cho quản lý các vấn đề ở Biển Đông

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel trả lời phỏng vấn TG&VN tại Hội thảo. (Ảnh: Ngọc Anh)

Khẳng định việc Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Đại sứ Jim Nickel đánh giá, Hội thảo đóng góp vào việc quản lý những bất đồng, thúc đẩy kết nối và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ven Biển Đông, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác ngoài khu vực, trong đó có Canada, tham gia vào những nỗ lực này.

Theo ông, đối với Canada cũng như nhiều quốc gia khác, một trong những vấn đề đáng lưu ý là phải bảo đảm các vấn đề ở Biển Đông được quản lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, với nền tảng quan trọng là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh, đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt.

Bên cạnh vấn đề luật pháp quốc tế, nhà ngoại giao cho rằng, môi trường hàng hải khu vực gắn với nhiều vấn đề khác như biến đổi khí hậu, môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên. Biển Đông cũng là không gian kết nối của nhiều hệ thống thông tin liên lạc, năng lượng, điện và các lĩnh vực khác.

Đặc biệt, một phần rất lớn hoạt động thương mại của thế giới đi qua Biển Đông. Do đó, theo Đại sứ Jim Nickel, tất cả những vấn đề này cần được quản lý trên tinh thần hợp tác và hòa bình.

Thúc đẩy các biện pháp hòa bình và hợp tác ngoại giao

Đề cập các hình thức hợp tác thực chất nhằm giúp các quốc gia quản lý tốt hơn những rủi ro trên biển và tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức chung, Đại sứ Jim Nickel cho rằng, đối với những rủi ro luôn hiện hữu, đặc biệt tại một khu vực như Biển Đông, điều quan trọng là phải có những cách tiếp cận hòa bình để giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro.

Theo đó, các biện pháp hòa bình cần được thực hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Đây phải là nền tảng cho các biện pháp ứng phó, quản lý rủi ro cũng như giảm căng thẳng khi các vấn đề phát sinh.

Đại sứ Jim Nickel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tham vấn và can dự ngoại giao giữa các đối tác. Với ông, các cuộc đàm phán đang diễn ra về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là một diễn biến rất quan trọng trên tinh thần này.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Long)

Dư địa hợp tác Việt Nam-Canada

Đại sứ Jim Nickel cho biết, Canada rất vui mừng có cơ hội hợp tác với Việt Nam nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.

Ông đánh giá, Việt Nam là một đối tác và một chủ thể hàng hải quan trọng. Sinh kế của người dân, đời sống kinh tế, thậm chí cả bản sắc của Việt Nam đều gắn bó với Biển Đông.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải biển, Canada đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam hướng tới hoạt động vận tải biển an toàn, an ninh, đồng thời xanh và sạch hơn.

Canada cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Theo Đại sứ, đây là một động thái quan trọng nhằm giảm thiểu những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra và cắt giảm lượng khí thải CO₂ - vấn đề có liên quan mật thiết đến biển.

Ngoài ra, do Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, trong đó có những cơn bão nghiêm trọng gây lũ lụt, sạt lở và tác động tàn phá đối với cơ sở hạ tầng và nông nghiệp, Canada đang hợp tác với Việt Nam để tìm kiếm những phương thức tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Những nỗ lực này tập trung vào nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác nhằm ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.