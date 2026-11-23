Việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và giới hạn pháp luật. Ảnh minh hoạ: Masteri West Heights

Phân định rõ tuổi thọ công trình và quyền tài sản của cư dân

Thời gian qua, nhiều người mua nhà còn băn khoăn về nguy cơ mất quyền sở hữu khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng. Tại Luật Nhà ở (sửa đổi), cơ quan lập pháp quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư không phải là mốc thời gian chấm dứt quyền sở hữu căn hộ. Quy định này đóng vai trò là căn cứ kỹ thuật được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế của công trình.

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm định chất lượng. Trường hợp công trình vẫn bảo đảm an toàn, chủ sở hữu tiếp tục được sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nếu tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn và không còn khả năng gia cố hoặc sửa chữa, công trình bắt buộc phải phá dỡ để bảo vệ tính mạng và tài sản của cư dân. Tuy nhiên, việc phá dỡ công trình xây dựng không làm chấm dứt quyền tài sản hợp pháp của người dân. Quyền lợi của chủ sở hữu lúc này tiếp tục gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án.

Trên cơ sở quỹ đất đó, các chủ sở hữu có quyền đóng góp kinh phí để cải tạo, xây dựng lại chung cư mới và tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo luật định. Trong toàn bộ quá trình này, các quyền giao dịch dân sự cơ bản đối với nhà ở gồm mua bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp hoặc để thừa kế vẫn được pháp luật bảo đảm.

Siết chặt điều kiện sở hữu căn hộ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Luật Nhà ở (sửa đổi) thiết lập hành lang pháp lý cụ thể đối với việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài để vừa thu hút nguồn lực đầu tư, vừa bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Điểm đáng chú ý của đạo luật là chỉ cho phép nhóm đối tượng này sở hữu căn hộ chung cư trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, không bao gồm nhà ở riêng lẻ. Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không gắn liền với quyền sử dụng đất.

Luật phân tách rõ hình thức xác lập quyền sở hữu theo từng nhóm chủ thể. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư được sở hữu căn hộ thông qua việc đầu tư xây dựng dự án. Trong khi đó, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh và các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện được sở hữu căn hộ thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế.

Để bảo đảm an ninh quốc gia, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư để xác định và công khai danh mục dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chỉ những dự án nằm trong danh mục công khai này mới được phép bán căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Về hạn mức sở hữu, tổ chức và cá nhân nước ngoài chỉ được nắm giữ tối đa 30% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với dự án có nhiều tòa tháp, tỷ lệ trần 30% được tính độc lập trên từng tòa nhà.

Thời hạn sở hữu cũng được quy định riêng biệt cho từng đối tượng. Với cá nhân nước ngoài, thời hạn sở hữu căn hộ tính theo thỏa thuận trong giao dịch nhưng không quá 50 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận, và được xem xét gia hạn một lần theo thời hạn sử dụng còn lại của nhà chung cư, tối đa không quá 50 năm. Với tổ chức nước ngoài, thời hạn sở hữu tương ứng với thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam, bao gồm cả thời gian gia hạn.

Đạo luật đồng thời quy định trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước. Khi đó, căn hộ chung cư được xác lập là tài sản chung và cá nhân nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền của chủ sở hữu tương đương công dân Việt Nam.

Điều chỉnh quy định về nhà ở xã hội và cho thuê lưu trú tại chung cư

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) điều chỉnh cơ chế chuyển nhượng theo hướng minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế. Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu có nhu cầu bán lại vẫn được chuyển nhượng cho chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội với mức giá tối đa bằng giá bán trong hợp đồng đã ký.

Sau thời hạn 5 năm và đã được cấp Giấy chứng nhận, chủ sở hữu được quyền bán lại căn hộ cho đối tượng thuộc diện đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo giá do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp này, người bán không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Về hoạt động vận hành chung cư, đạo luật chính thức quy định việc sử dụng căn hộ chung cư cho mục đích cho thuê để ở hoặc lưu trú. Việc lược bỏ giới hạn ngắn hạn giúp bao quát đầy đủ các hình thức cho thuê linh hoạt hiện nay, đưa mô hình kinh tế chia sẻ vào khuôn khổ quản lý pháp luật gắn với các yêu cầu về quản lý vận hành, khai báo lưu trú và phòng cháy chữa cháy.

Cùng ngày 21/11/2026, Quốc hội cũng thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 chương, 63 điều, có hiệu lực đồng thời từ ngày 01/7/2027. Các quy định siết chặt điều kiện giao dịch đối với nhà ở hình thành trong tương lai được luật hóa cụ thể tại đạo luật này để hạn chế rủi ro tài chính cho người mua nhà và nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản.