Sáng 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 13 chương, 129 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027. Trong các nội dung sửa đổi lần này, quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư và quyền lợi của chủ sở hữu khi công trình hết tuổi thọ thiết kế thu hút sự quan tâm lớn của người dân và thị trường bất động sản.

Luật Nhà ở (sửa đổi) giúp người mua nhà có thêm cơ sở pháp lý để yên tâm lựa chọn chung cư. Ảnh: Pexels

Thời gian qua, nhiều thông tin trên mạng xã hội nhắc đến các khái niệm chung cư 50 năm hay 70 năm, kéo theo lo ngại về việc mất quyền sở hữu nhà ở khi tòa nhà hết thời hạn. Luật Nhà ở (sửa đổi) đã phân định rõ giữa yếu tố kỹ thuật của công trình xây dựng với quyền tài sản hợp pháp của cư dân.

Thời hạn sử dụng tính theo tuổi thọ công trình và kết quả kiểm định

Theo Luật Nhà ở (sửa đổi), thời hạn sử dụng căn hộ, nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng căn cứ pháp luật về xây dựng, gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tài sản. Thời hạn sử dụng ở đây phản ánh tuổi thọ kết cấu của tòa nhà trong khoảng thời gian được thiết kế để vận hành an toàn, tách biệt với quyền sở hữu căn hộ của người dân.

Mốc 50 năm thường được đề cập về mặt kỹ thuật bắt nguồn từ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD, trong đó quy định nhà chung cư phải được tính toán bảo đảm tuổi thọ thiết kế tối thiểu 50 năm để duy trì độ bền và an toàn kết cấu. Yêu cầu kỹ thuật này cần được phân biệt rõ với các dự án căn hộ xây dựng trên quỹ đất có thời hạn giao đất, cho thuê đất 50 năm trên thị trường hiện nay.

Luật cũng quy định cụ thể quy trình xử lý khi tòa nhà đến mốc thời hạn ghi trong hồ sơ thiết kế. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình; việc tiếp tục sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tòa nhà chỉ thuộc diện phải phá dỡ khi kết quả kiểm định xác định không còn bảo đảm an toàn và không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa để tiếp tục sử dụng. Đối với nhà chung cư chưa hết thời hạn nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, luật yêu cầu thực hiện sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Trước đó, khi thảo luận tại tổ về định hướng sửa đổi Luật Nhà ở vào chiều 19/8/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ: "Quyền tài sản được bảo vệ, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ chung cư phải theo quy định an toàn. Nếu kiểm định đảm bảo an toàn thì tiếp tục gia hạn sử dụng. Nếu không đảm bảo an toàn, vì tính mạng người dân, chúng ta phải có biện pháp cải tạo, xây dựng mới lại."

Bảo đảm quyền tài sản gắn với nghĩa vụ tài chính khi xây dựng lại

Luật Nhà ở (sửa đổi) khẳng định chủ sở hữu nhà chung cư được bảo đảm quyền tài sản và có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Chủ sở hữu có đầy đủ quyền bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp và góp vốn bằng nhà ở theo quy định pháp luật. Quy định này xác lập cơ sở pháp lý rõ ràng để căn hộ chung cư tiếp tục là tài sản hợp pháp phục vụ nhu cầu sinh sống, giao dịch và chuyển giao cho thế hệ sau.

Trường hợp nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và buộc phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo dự án, luật phân định cơ chế xử lý theo mốc thời điểm xây dựng công trình. Đối với nhà chung cư xây dựng từ năm 1994 trở về trước, chủ sở hữu được lựa chọn hình thức bồi thường bằng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, bằng tiền hoặc bằng quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với nhà chung cư xây dựng sau năm 1994, các chủ sở hữu được quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất có nhà chung cư để thực hiện cải tạo, xây dựng lại thông qua việc đóng góp kinh phí theo quy định, cùng các quyền của người sử dụng đất theo pháp luật. Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tham gia xây dựng lại, pháp luật cho phép thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho chủ thể khác.

Việc quy định minh bạch giữa tuổi thọ công trình, quy trình kiểm định chất lượng, quyền sở hữu căn hộ và cơ chế đóng góp kinh phí khi xây dựng lại giúp người mua nhà cũng như cư dân tại các tòa chung cư nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của mình trong suốt quá trình sử dụng.