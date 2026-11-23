Sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Đạo luật gồm 13 chương, 129 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Việc thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) góp phần hoàn thiện khung pháp lý đối với quyền sở hữu, quản lý và sử dụng nhà ở, đặc biệt là những vấn đề được người dân và thị trường bất động sản quan tâm như thời hạn sử dụng nhà chung cư, quyền lợi của cư dân khi công trình phải phá dỡ, điều kiện sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài và cơ chế chuyển nhượng nhà ở xã hội.

Bên cạnh việc kế thừa những quy định đã được xác lập trong Luật Nhà ở năm 2023, đạo luật mới tiếp tục điều chỉnh một số chính sách nhằm bảo đảm hài hòa quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước.

Phân định tuổi thọ công trình và quyền lợi sát sườn của cư dân

Một trong những vấn đề được người mua nhà chung cư đặc biệt quan tâm là quyền sở hữu căn hộ sẽ được giải quyết như thế nào khi tòa nhà hết thời hạn sử dụng hoặc xuống cấp đến mức phải phá dỡ.

Để làm rõ vấn đề này, cần phân biệt giữa thời hạn sử dụng công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở. Theo nguyên tắc pháp luật về nhà ở, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định chất lượng công trình, không đồng nghĩa với việc quyền sở hữu căn hộ tự động chấm dứt khi hết thời hạn sử dụng theo thiết kế.

Cụ thể, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình theo quy định. Trường hợp công trình vẫn bảo đảm an toàn, việc tiếp tục sử dụng được xem xét trên cơ sở kết quả kiểm định và quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở.

Ngược lại, nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định, việc phá dỡ phải được tổ chức theo trình tự, thủ tục pháp luật. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ đều bị mất đi.

Quyền lợi của người dân trong trường hợp này được giải quyết thông qua cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các quy định liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, quyền sử dụng đất tại các dự án nhà chung cư có những đặc thù riêng. Chủ sở hữu căn hộ có thể có quyền sử dụng đất chung theo chế độ pháp luật quy định, nhưng không đồng nghĩa mỗi chủ sở hữu có quyền sử dụng độc lập đối với một phần đất để tự quyết định việc xây dựng lại công trình.

Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư phải tuân thủ quy hoạch, điều kiện đầu tư xây dựng, phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cơ chế lựa chọn chủ đầu tư theo quy định. Trong những trường hợp pháp luật cho phép, các chủ sở hữu có thể tham gia thỏa thuận, đóng góp kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Như vậy, khi một tòa chung cư phải phá dỡ, vấn đề không chỉ nằm ở giá trị còn lại của căn hộ mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cư dân trong phương án cải tạo, xây dựng lại công trình.

Đối với các quyền giao dịch dân sự như mua bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp hoặc để thừa kế, chủ sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, những quyền này cũng chịu sự điều chỉnh của các điều kiện và hạn chế giao dịch tương ứng, đặc biệt khi nhà chung cư đã thuộc diện phải phá dỡ.

Bên cạnh đó, việc tăng cường cơ chế giám sát ban quản trị, quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư cũng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền lợi cư dân. Đây là những vấn đề thường phát sinh tranh chấp giữa chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và cộng đồng chủ sở hữu trong thực tế.

Hành lang pháp lý chặt chẽ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cư dân, Luật Nhà ở (sửa đổi) tiếp tục quy định điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các chính sách này vừa tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, vừa đặt ra những giới hạn cần thiết nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý thị trường bất động sản và an ninh, quốc phòng.

Theo quy định pháp luật về nhà ở, các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam có thể sở hữu nhà ở thương mại thông qua những hình thức được pháp luật cho phép, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương ứng.

Đối với cá nhân nước ngoài, điều kiện cơ bản là được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định. Đối với tổ chức nước ngoài, việc sở hữu nhà ở phải gắn với tư cách pháp lý và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo các điều kiện luật định.

Các hình thức sở hữu có thể bao gồm đầu tư xây dựng nhà ở trong dự án theo quy định hoặc mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại thuộc dự án được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án nhà ở thương mại đều được phép bán nhà cho người nước ngoài.

Việc xác định khu vực, dự án được phép sở hữu phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền do pháp luật quy định. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xác định, công bố thông tin về những dự án đủ điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Đáng chú ý, pháp luật tiếp tục duy trì giới hạn về số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu. Theo cơ chế đã được xác lập trong Luật Nhà ở năm 2023, tổng số căn hộ thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài không vượt quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có nhiều đơn nguyên, nhiều khối nhà hoặc các dự án có quy mô lớn, việc xác định giới hạn sở hữu phải tuân thủ cách tính và các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định, không thể mặc nhiên hiểu rằng mọi khối nhà đều được áp dụng độc lập một hạn mức mà không xét đến các giới hạn liên quan.

Về thời gian sở hữu, pháp luật phân biệt giữa cá nhân và tổ chức nước ngoài.

Đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở được xác định theo thỏa thuận trong giao dịch nhưng không quá 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Khi hết thời hạn, cá nhân nước ngoài có thể được xem xét gia hạn theo điều kiện và thủ tục pháp luật, với thời gian gia hạn không quá 50 năm.

Đối với tổ chức nước ngoài, thời hạn sở hữu nhà ở được xác định tương ứng với thời hạn hoạt động ghi trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý về hoạt động tại Việt Nam, bao gồm thời gian được gia hạn nếu có, theo quy định.

Một điểm cần lưu ý là trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam được áp dụng chế độ sở hữu nhà ở theo quy định riêng của pháp luật. Tuy nhiên, việc xác định căn hộ là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng vẫn phải căn cứ vào pháp luật về hôn nhân và gia đình, thay vì mặc nhiên coi mọi căn hộ được sở hữu trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung.

Có thể thấy, các quy định về tỷ lệ sở hữu, thời hạn sở hữu và điều kiện pháp lý của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoàn toàn là những chính sách mới xuất hiện trong lần sửa đổi này. Nhiều nội dung đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 và tiếp tục được kế thừa, hoàn thiện nhằm tạo sự ổn định, minh bạch trong quản lý thị trường.

Quản lý chặt nhà ở hình thành trong tương lai và nhà ở xã hội

Cùng với những quy định về quyền sở hữu chung cư và nhà ở của người nước ngoài, Luật Nhà ở (sửa đổi) còn có những nội dung đáng chú ý liên quan đến phát triển, quản lý và giao dịch nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, việc bảo vệ quyền lợi người mua tiếp tục được thực hiện thông qua hệ thống quy định về điều kiện đưa nhà ở vào kinh doanh, nghĩa vụ của chủ đầu tư, hợp đồng giao dịch và các cơ chế bảo đảm theo pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan.

Trong khi đó, đối với nhà ở xã hội, một trong những thay đổi đáng chú ý là cơ chế chuyển nhượng sau thời hạn 5 năm.

Theo nội dung luật mới được công bố, sau thời hạn 5 năm theo quy định, chủ sở hữu nhà ở xã hội chỉ được bán lại cho những người thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Giá chuyển nhượng do các bên thỏa thuận và việc thực hiện giao dịch phải đáp ứng những điều kiện luật định.

Quy định này có sự khác biệt đáng kể so với cơ chế của Luật Nhà ở năm 2023, khi người mua nhà ở xã hội sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng có thể bán lại theo cơ chế thị trường nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật.

Việc tiếp tục giới hạn đối tượng nhận chuyển nhượng cho thấy định hướng duy trì mục tiêu an sinh của nhà ở xã hội, hạn chế tình trạng loại hình nhà ở được hưởng chính sách ưu đãi trở thành hàng hóa đầu cơ sau khi hết thời hạn hạn chế giao dịch.

Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa mục tiêu an sinh và quyền định đoạt tài sản của người sở hữu hợp pháp, nhất là trong những trường hợp người dân cần chuyển đổi nơi ở, thay đổi điều kiện làm việc hoặc có nhu cầu tài chính.

Bên cạnh đó, việc dành quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục là một trong những nội dung được quan tâm. Theo định hướng chính sách của luật mới, chính quyền địa phương có vai trò trong việc quyết định, tổ chức thực hiện các yêu cầu phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng bổ sung cơ sở pháp lý cho hoạt động sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú. Đây là vấn đề từng gây ra nhiều tranh luận trong thực tiễn, đặc biệt tại các đô thị lớn và những khu vực có nhu cầu lưu trú ngắn hạn cao.

Tuy nhiên, việc cho thuê lưu trú không đồng nghĩa với việc chủ sở hữu được tự do khai thác căn hộ mà không chịu các điều kiện quản lý. Hoạt động này phải tuân thủ quy định về an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng nhà chung cư cùng những yêu cầu pháp luật có liên quan.

Quy định này mở ra cơ sở để quản lý hoạt động cho thuê lưu trú theo hướng minh bạch hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ căn hộ khai thác kinh doanh và cộng đồng cư dân sử dụng chung hạ tầng, tiện ích của tòa nhà.

Nhìn tổng thể, Luật Nhà ở (sửa đổi) không chỉ liên quan đến quyền sở hữu một căn hộ trong hiện tại mà còn tác động đến khả năng khai thác, chuyển nhượng và bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Đối với người mua nhà, việc hiểu rõ thời hạn sử dụng công trình, chế độ sở hữu và các giới hạn giao dịch sẽ là cơ sở quan trọng để đưa ra quyết định. Với doanh nghiệp bất động sản, những quy định mới đòi hỏi việc phát triển dự án, tổ chức quản lý và khai thác nhà ở phải gắn chặt hơn với trách nhiệm pháp lý và quyền lợi lâu dài của người sử dụng.