Chủ căn hộ được tham gia chọn đơn vị vận hành, thông qua mức giá dịch vụ

Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 sẽ có các quy định về hội nghị nhà chung cư, ban quản trị và kinh phí bảo trì xác định những công việc chủ sở hữu được tham gia quyết định trong quá trình sử dụng tòa nhà.

Tại chung cư có nhiều chủ sở hữu, hội nghị nhà chung cư gồm các chủ sở hữu hoặc người sử dụng được chủ sở hữu ủy quyền. Thông qua hội nghị, chủ căn hộ tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên ban quản trị; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và thông qua mức giá dịch vụ.

Hội nghị còn thông qua nội quy quản lý, sử dụng chung cư, quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính và cơ chế giám sát ban quản trị. Các quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Hội nghị có thể tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp khi đáp ứng điều kiện theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đối với chung cư có nhiều chủ sở hữu và từ 20 căn hộ trở lên, việc thành lập ban quản trị là bắt buộc; thành viên phải là chủ sở hữu nhà chung cư. Ban quản trị có con dấu, tài khoản và thực hiện các quyền, trách nhiệm được hội nghị giao, trong đó có quản lý kinh phí bảo trì, ký hợp đồng vận hành và bảo trì phần sở hữu chung.

Hội nghị quyết định việc ban quản trị trực tiếp thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân phù hợp thực hiện một số công việc được giao. Việc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện công việc không làm thay đổi trách nhiệm của ban quản trị. Đây cũng là nội dung gắn quyền quyết định của chủ sở hữu với trách nhiệm của bộ phận quản lý tòa nhà.

Với chung cư có thang máy, việc vận hành phải do đơn vị có chức năng quản lý vận hành chung cư thực hiện. Giá dịch vụ phải công khai, minh bạch, căn cứ vào nội dung công việc và dịch vụ sử dụng đối với từng loại chung cư; được tính trên mỗi mét vuông diện tích sử dụng căn hộ và phần diện tích khác trong tòa nhà, nếu có.

Giám sát tài sản chung và kinh phí bảo trì

Quyền tham gia quản lý tòa nhà gắn với phần tài sản mà các chủ sở hữu cùng sở hữu, sử dụng. Phần này gồm hệ thống kết cấu chịu lực, hành lang, cầu thang, thang máy, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục dùng chung. Phạm vi sở hữu chung, sở hữu riêng phải được xác định trong hồ sơ thiết kế và ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác trong chung cư.

Sau khi nhận bàn giao, tiền bảo trì chỉ được chi để sửa chữa, thay thế, nâng cấp các hạng mục chung

Đối với chỗ để xe, diện tích phục vụ chủ sở hữu, người sử dụng chung cư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc sở hữu chung, sử dụng chung. Diện tích ngoài phạm vi này thuộc sở hữu của chủ đầu tư và không được tính chi phí xây dựng vào giá bán, giá thuê mua căn hộ. Riêng chỗ để xe ô tô đã được mua hoặc thuê đúng pháp luật trước ngày luật có hiệu lực, việc thực hiện tiếp tục theo hợp đồng đã ký.

Cùng với quyền đối với tài sản chung, chủ sở hữu tham gia thông qua kế hoạch bảo trì và việc sử dụng kinh phí bảo trì tại hội nghị nhà chung cư. Nguồn tiền này chỉ được sử dụng để bảo trì, thay thế, nâng cấp, cải tạo các hạng mục, trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung, theo kế hoạch bảo trì và được hội nghị thông qua.

Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong chung cư có nhiều chủ sở hữu được chủ đầu tư bán hoặc cho thuê mua, người mua, thuê mua phải đóng kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích đó. Khoản tiền được tính riêng với tiền mua, thuê mua và ghi rõ trong hợp đồng.

Chủ đầu tư phải mở tài khoản độc lập tại tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên địa bàn nơi có chung cư để quản lý kinh phí bảo trì. Trước khi bàn giao cho ban quản trị, chủ đầu tư không được yêu cầu trích tiền trong tài khoản để sử dụng vào mục đích khác. Sau khi ban quản trị được thành lập, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao kinh phí này.

Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao, ban quản trị có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi có chung cư yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao. Quy định này xác định đầu mối để ban quản trị đề nghị giải quyết khi nguồn kinh phí bảo trì chưa được chuyển giao.

Khoản đóng 2% không đồng nghĩa chủ sở hữu chỉ đóng kinh phí bảo trì một lần trong suốt quá trình sử dụng căn hộ. Nếu kinh phí đã đóng được sử dụng hết, các chủ sở hữu có trách nhiệm tiếp tục đóng góp khi thực hiện kế hoạch bảo trì hằng năm đã được hội nghị thông qua hoặc khi phát sinh hạng mục, thiết bị cần bảo trì đột xuất theo quy chế.

Khoản đóng góp bổ sung được tính trên mỗi mét vuông diện tích sử dụng căn hộ và phần diện tích khác trong chung cư, nếu có. Quyền quyết định việc vận hành, bảo trì vì thế đi cùng trách nhiệm đóng góp và giám sát nguồn kinh phí dành cho tài sản chung của tòa nhà.