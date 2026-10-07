'Luật ngầm' thu tiền chênh 80 tỷ đồng tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Qua điều tra vụ việc tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), Công an TP Hà Nội xác định việc thu “tiền chênh” ngoài hợp đồng với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo quy định, giá bán nhà ở xã hội là 14.017.594 đồng/m² (chưa VAT), giá cho thuê mua là 61.081 đồng/m² (chưa VAT) và chủ đầu tư không được thu thêm khoản tiền nào khác.

Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu… để thu khoản tiền chênh, sau đó đưa ra ngoài sổ sách.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo vệ tính đúng đắn của chính sách nhà ở xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.