Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi) với 470/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Chỉ áp dụng ngoại lệ về bằng cấp đối với một số trường hợp

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư vì thiếu kiến thức pháp lý nền tảng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật, như Juris Doctor tại Mỹ, Canada... Đây là chương trình chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại phiên họp.

Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế. Để kiểm soát chất lượng đầu vào, các trường hợp này không được miễn, giảm thời gian tập sự, tức là phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề, 12 tháng tập sự và đạt Kỳ thi quốc gia về luật sư.

Tổ chức Kỳ thi quốc gia về luật sư

Về Kỳ thi quốc gia về luật sư, đa số ý kiến đồng tình với mô hình kỳ thi quốc gia. Có ý kiến đề nghị bổ sung thành phần Hội đồng tuyển chọn, cân nhắc chuyển kỳ thi từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sang Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khoản 2 Điều 10 của dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, gồm lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực, cùng đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Kết luận số 69-KL/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, lấy người dân làm trung tâm và cắt giảm thủ tục hành chính.

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, mô hình này chuyển đổi căn bản bản chất đánh giá: Từ chỉ kiểm tra kết quả tập sự sang đánh giá toàn diện nhận thức chính trị, pháp luật, đạo đức và kỹ năng hành nghề. Việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi. Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng với kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức.

Việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư; Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Thành viên không phải luật sư được góp tối đa 30% vốn điều lệ

Về thành viên góp vốn, một số ý kiến đồng ý cho người không phải luật sư góp vốn thành lập công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên nhưng cần quy định rõ tỷ lệ vốn góp tối đa, giới hạn quyền quản trị, ngăn ngừa xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật khách hàng. Có ý kiến đề nghị mọi thành viên góp vốn phải là luật sư để tránh áp lực lợi nhuận từ nhà đầu tư ngoài ngành.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, việc mở rộng chủ thể góp vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và sức cạnh tranh của các hãng luật Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Để phòng ngừa nguy cơ can thiệp vào hoạt động hành nghề luật sư, dự thảo luật đã quy định thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành về chuyên môn, không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng và không được để xảy ra xung đột lợi ích.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Điều 19 của dự thảo luật đã bổ sung quy định về tỷ lệ vốn góp của thành viên không phải luật sư không quá 30% vốn điều lệ. Dự thảo Nghị định (Điều 25) quy định công ty luật phải có từ 10 luật sư thành viên trở lên, hoạt động liên tục tối thiểu 5 năm và có lãi; chỉ cho phép thành viên góp vốn là pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực có khả năng hỗ trợ cho công ty luật như doanh nghiệp về công nghệ hoặc định chế tài chính.