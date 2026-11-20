Đội ngũ luật sư tham gia tố tụng. Ảnh: Như Nguyệt.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (chiếm 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Kết quả biểu quyết điện tử, với 470/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Luật sư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư vì thiếu kiến thức pháp lý nền tảng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật, như Juris Doctor tại Mỹ, Canada...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đây là chương trình chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại.

Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế. Để kiểm soát chất lượng đầu vào, các trường hợp này không được miễn, giảm thời gian tập sự - tức là phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề, 12 tháng tập sự và đạt Kỳ thi quốc gia về luật sư.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Đặc biệt, về thành viên góp vốn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết việc mở rộng chủ thể góp vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và sức cạnh tranh của các hãng luật Việt Nam.

Để phòng ngừa nguy cơ can thiệp vào hoạt động hành nghề luật sư, dự thảo Luật đã quy định thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành về chuyên môn, không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng và không xung đột lợi ích.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về tỷ lệ vốn góp của thành viên không phải luật sư không quá 30% vốn điều lệ.

Dự thảo Nghị định kèm theo hồ sơ quy định công ty luật phải có từ 10 luật sư thành viên trở lên, hoạt động liên tục tối thiểu 05 năm và có lãi; chỉ cho phép thành viên góp vốn là pháp nhân hoạt động trong các lĩnh vực có khả năng hỗ trợ cho công ty luật như doanh nghiệp về công nghệ hoặc định chế tài chính.

Về Kỳ thi quốc gia về luật sư, đa số ý kiến đồng tình với mô hình kỳ thi quốc gia. Có ý kiến đề nghị bổ sung thành phần Hội đồng tuyển chọn, cân nhắc chuyển kỳ thi từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sang Bộ Tư pháp.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập, gồm lãnh đạo Bộ Tư pháp là Chủ tịch, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực, cùng đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, chuyên gia và luật sư.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng khẳng định việc gắn kỳ thi với cấp chứng chỉ giúp giảm thủ tục từ 4 bước xuống còn 2 bước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dự thi.

Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư; Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)…