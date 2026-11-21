Quốc hội Khóa XVI

Luật gồm 10 chương, 63 điều, giảm 20 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Công khai pháp lý dự án, ngăn gian lận trong kinh doanh bất động sản

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật là yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin về bất động sản, dự án bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh. Thông tin phải được đăng tải trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời trên trang thông tin của doanh nghiệp.

Các nội dung công khai bao gồm pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng; tình trạng tranh chấp, thế chấp; hợp đồng sử dụng để ký kết với khách hàng và những thông tin liên quan khác. Khi có thay đổi, chủ đầu tư phải cập nhật kịp thời.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: QH.

Luật cũng nghiêm cấm kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện, giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin, không công khai thông tin theo quy định; gian lận, lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản và thu, sử dụng tiền của người mua, thuê mua trái quy định.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua dự án, Luật quy định vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% đối với dự án từ 20 ha trở lên. Nếu thực hiện nhiều dự án cùng lúc, doanh nghiệp phải bảo đảm vốn chủ sở hữu được phân bổ đủ theo tỷ lệ quy định cho từng dự án.

Đặt cọc không quá 5%, kiểm soát tiến độ thu tiền mua nhà

Luật sửa đổi cũng bổ sung các quy định nhằm bảo vệ người mua nhà, nhất là đối với bất động sản hình thành trong tương lai. Nhà ở, công trình xây dựng muốn đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện về khởi công, giấy tờ đất đai, xây dựng và hồ sơ liên quan. Đối với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở, phải có giấy tờ chứng minh đã nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QH.

Trước khi ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng có mục đích lưu trú hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải thông báo cho cơ quan chuyên môn về kinh doanh bất động sản thuộc UBND cấp tỉnh để kiểm tra điều kiện.

Đáng chú ý, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán, giá thuê mua khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bất động sản và khoản tiền đặt cọc được tính vào số tiền thanh toán lần đầu khi ký hợp đồng.

Đối với mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng. Tổng số tiền chủ đầu tư được thu trước khi bàn giao bất động sản không quá 70% giá trị hợp đồng; trường hợp bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện quy định thì mức này không quá 50%.

Chủ đầu tư còn có trách nhiệm bảo đảm nguồn tài chính thực hiện dự án đúng tiến độ, xây dựng nhà ở, công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch, thiết kế được phê duyệt.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QH.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà hoặc kể từ khi bên thuê mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua, trừ trường hợp họ tự nguyện thực hiện thủ tục này.

Luật cũng nghiêm cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký kết hợp đồng khi bất động sản, dự án hoặc quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; đồng thời không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, thuê mua, trừ trường hợp dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch, môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Sàn giao dịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện kinh doanh của bất động sản; niêm yết, cung cấp thông tin về bất động sản đủ điều kiện và hỗ trợ các bên tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch.

Luật cũng quy định xây dựng, quản lý thống nhất Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý dữ liệu về nhà ở, bất động sản và hoạt động kinh doanh, đồng thời quy định việc cấp, quản lý, sử dụng mã định danh điện tử đối với bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới và cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.