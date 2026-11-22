Chặt chẽ điều kiện thu tiền, giới hạn đặt cọc tối đa 5% và quy định rõ tiến độ thanh toán

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng ngày 21/11/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 đã bổ sung nhiều nguyên tắc quan trọng trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Cụ thể, luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản không được thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm việc ký kết hợp đồng mua, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của luật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản; trường hợp dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên thì việc xác định chủ đầu tư ký kết các hợp đồng này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Luật cũng xác lập rõ nguyên tắc việc mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Chủ sở hữu căn hộ chung cư, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hoặc công trình xây dựng có nhiều chủ sở hữu có quyền sử dụng đất theo hình thức sử dụng chung. Để bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, dự án phải đáp ứng các yêu cầu gồm nhà ở, công trình xây dựng đã được khởi công xây dựng theo pháp luật về xây dựng; có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai; có giấy tờ về xây dựng theo quy định như giấy phép xây dựng nhà ở, thông báo khởi công xây dựng nhà ở và giấy tờ nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Về trách nhiệm cung cấp thông tin, luật yêu cầu chủ đầu tư phải thông báo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cho bên mua, bên thuê mua theo hợp đồng đã ký kết hoặc cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Nếu lựa chọn phân phối sản phẩm qua sàn giao dịch bất động sản, chủ đầu tư có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản đủ điều kiện kinh doanh cho đơn vị phân phối. Khi sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo luật định, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá cho thuê mua bất động sản để bảo đảm việc ký kết hợp đồng. Khoản tiền đặt cọc này được tính vào lần thanh toán đầu tiên của hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng thời thỏa thuận đặt cọc bắt buộc phải ghi rõ giá bán hoặc giá cho thuê mua.

Đối với tiến độ thanh toán hợp đồng bất động sản hình thành trong tương lai, luật quy định việc thanh toán được chia thành nhiều lần, trong đó lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần thanh toán kế tiếp phải tương ứng với tiến độ xây dựng thực tế nhưng tổng số tiền thu không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng cho bên mua. Trước thời điểm bên mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo pháp luật về đất đai, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phần giá trị còn lại được thanh toán ngay sau khi bên mua nhận Giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc khi bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp các giấy chứng nhận này.

Công khai hợp đồng trên hệ thống thông tin và quy định cụ thể nhóm biện pháp điều tiết thị trường

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Một trong những nội dung trọng tâm được rà soát và hoàn thiện là khung quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản, làm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng và phân định rành mạch trách nhiệm của các bên để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo giải trình, Chính phủ đã bổ sung vào luật quy định về việc công khai hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với khách hàng trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng thời, luật giao Chính phủ quy định chi tiết về các loại hợp đồng, nội dung chính của hợp đồng, trình tự, thủ tục và hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản. Việc cụ thể hóa các nội dung này tại văn bản dưới luật giúp xác định rõ phạm vi trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch, tăng cường tính thống nhất trong tổ chức thực thi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Liên quan đến yêu cầu hoàn thiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản theo hướng minh bạch và rõ ràng, báo cáo giải trình cho biết Chính phủ đã rà soát và quy định cụ thể các nhóm công cụ điều tiết trong luật. Các nhóm biện pháp bao gồm điều chỉnh quy hoạch, nguồn cung và cơ cấu sản phẩm; hỗ trợ tín dụng đối với các loại hình bất động sản cần ưu tiên phát triển; điều hành chính sách tài chính, tín dụng, thuế và các chính sách khác phù hợp với tình hình thực tế. Cách tiếp cận này tạo cơ sở để việc điều tiết được thực hiện linh hoạt, kịp thời, tôn trọng quy luật thị trường, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển cạnh tranh, công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan để đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản quy định tại Điều 58 của luật theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Lộ trình có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 giúp cơ quan quản lý hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tạo điều kiện để các chủ đầu tư và đơn vị phân phối chuẩn hóa quy trình kinh doanh phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới.