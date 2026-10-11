Luật Hòa giải ở cơ sở: Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay tại cơ sở

Bảo mật thông tin trong công tác hòa giải

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 đã bám sát các chủ trương của Đảng về phát huy hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, các hình thức tự quản của cộng đồng, thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Ảnh: Khánh Duy

Luật bổ sung 2 nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở đó là hoạt động hòa giải ở cơ sở được tiến hành linh hoạt, thuận lợi cho các bên, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng vụ, việc hòa giải; tiếng nói, chữ viết dùng trong hoà giải ở cơ sở là tiếng Việt...

Luật bổ sung riêng một điều quy định về bảo mật thông tin trong công tác hòa giải, nhằm thiết lập cơ chế bảo mật thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời tạo cơ sở để các bên yên tâm, tin tưởng khi tham gia hòa giải ở cơ sở. Theo đó, hòa giải viên, các bên và những người có liên quan có trách nhiệm bảo mật thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải.

Luật cũng xác định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm nguồn lực cho công tác hòa giải. Theo đó, lần đầu tiên quy định “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở”, thay vì chỉ “hỗ trợ kinh phí” như luật hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, quy định trên nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, đáp ứng đòi hỏi của xu thế xử lý chuyển hướng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp theo chủ trương của Đảng; khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực hoạt động ở nhiều địa phương.

Theo quy định mới, luật mở rộng nguồn lựa chọn hòa giải viên, đổi mới phương thức bầu hòa giải viên. Cụ thể, quy định hòa giải viên là người cư trú tại cơ sở, bao gồm cả người thường trú và tạm trú. Nâng cao tiêu chuẩn hòa giải viên: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc chưa được xoá án tích.

Để tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho các địa phương triển khai bầu hòa giải viên trong bối cảnh mở rộng thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thời đại công nghệ số hiện nay, Luật bổ sung hình thức bầu hòa giải viên thông qua biểu quyết trực tuyến; việc bầu có thể được thực hiện tại từng cụm dân cư. Địa phương được chủ động quyết định hình thức bầu và có thể kết hợp các hình thức bầu hòa giải viên.

Quy định cơ chế chỉ định hòa giải viên

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hoà giải viên khi không bầu đủ số lượng, không đủ thành phần hoặc do sự kiện bất khả kháng, luật quy định cơ chế chỉ định hoà giải viên. Người được chỉ định phải được đưa ra bầu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được công nhận để bảo đảm nguyên tắc dân chủ và sự tín nhiệm của cộng đồng.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, quy định thời hạn chỉ định nhằm bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, minh bạch và phát huy sự tín nhiệm của cộng đồng, bảo đảm tính kịp thời trong kiện toàn tổ hòa giải, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Để phát huy vai trò của người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở trong thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, Luật quy định rõ cơ chế huy động những người được mời tư vấn, hỗ trợ hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình hòa giải. Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người được mời tham gia hoà giải ở cơ sở nhằm góp phần động viên, khuyến khích và tăng cường trách nhiệm của nhóm đối tượng này đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Người được mời trực tiếp tham gia hòa giải có quyền được hưởng thù lao theo vụ, việc theo quy định của pháp luật và được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hoà giải. Trước đây không quy định nội dung này mà chỉ quy định về chủ thể được mời dẫn đến chưa phát huy được vai trò của người được mời để hỗ trợ cho hòa giải viên.

Điểm nhấn nữa của luật là thiết lập cơ chế bảo đảm mọi chủ thể có quyền lựa chọn hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp đều được đáp ứng. Lần đầu tiên luật quy định các bên là người dân tộc thiểu số có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; các bên là người khuyết tật có quyền dùng ngôn ngữ ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật. Nếu các bên và hòa giải viên không hiểu ngôn ngữ của nhau thì cần có người phiên dịch và các bên có quyền lựa chọn, đề xuất, đề nghị thay đổi người phiên dịch. Quy định này không chỉ là sự khẳng định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước đối với thiết chế hòa giải ở cơ sở mà còn là sự bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Lần đầu tiên luật đưa quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác hòa giải ở cơ sở. Đây không chỉ là bước đổi mới cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay mà còn trao quyền chủ động cho địa phương, hòa giải viên và người dân trong việc quyết định có ứng dụng công nghệ thông tin hay không vào bầu hòa giải viên, hòa giải trực tuyến; ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải.

Luật tăng cường giá trị của hòa giải ở cơ sở theo hướng ghi nhận các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Quy định này đã thể chế hóa sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, giúp gia tăng tính ràng buộc và củng cố niềm tin của người dân vào kết quả hòa giải, góp phần xây dựng văn hóa pháp lý ngay từ cơ sở.

Luật mới chuyển mạnh hơn từ giải quyết mâu thuẫn sang chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh hậu quả. Cụ thể, quy định nghĩa vụ phối hợp của hòa giải viên và chính quyền cơ sở trong việc nhận diện, ngăn ngừa sớm các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người. Đây là sự thay đổi tư duy sâu sắc, đặt sự an toàn của Nhân dân lên hàng đầu.

“Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý để hoạt động này tiếp tục phát huy vai trò trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp từ sớm, từ cơ sở, góp phần củng cố đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay tại cơ sở”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.