Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định những hình thức hòa giải nào?

3 hình thức hòa giải

Theo Điều 26 của Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, hòa giải được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Với hình thức hòa giải trực tiếp, các bên, hòa giải viên và những người được mời tham gia hòa giải có thể gặp nhau để trao đổi, phân tích vấn đề, từ đó hỗ trợ các bên tìm được tiếng nói chung.

Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định 3 hình thức hòa giải gồm trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Ảnh minh họa: Cao Kỳ

Trong khi đó, hòa giải trực tuyến cho phép việc trao đổi được thực hiện thông qua phương thức điện tử phù hợp. Hình thức này có thể tạo thuận lợi trong trường hợp các bên không thể gặp nhau trực tiếp nhưng vẫn có nhu cầu giải quyết vụ, việc thông qua hòa giải ở cơ sở.

Ngoài 2 hình thức trên, Luật còn ghi nhận hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là phương thức cho phép quá trình hòa giải được thực hiện linh hoạt hơn, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và sự lựa chọn của các bên.

Việc bổ sung các hình thức hòa giải cũng gắn với nguyên tắc bảo đảm quyền chủ động của các bên trong quá trình hòa giải.

Các bên có quyền lựa chọn hình thức hòa giải

Theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, các bên trong hòa giải có quyền lựa chọn, đề xuất hoặc đề nghị thay đổi hòa giải viên, người được mời tham gia hòa giải, người phiên dịch; đồng thời có quyền lựa chọn, đề xuất hình thức, địa điểm và thời gian tiến hành hòa giải.

Như vậy, hình thức hòa giải không phải là nội dung được áp dụng cứng nhắc mà có thể được lựa chọn phù hợp với điều kiện của các bên và vụ, việc cụ thể.

Bên cạnh hình thức hòa giải, Luật cũng quy định về địa điểm tiến hành hòa giải. Theo Điều 25, địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.

Về thời gian, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày được phân công hoặc tiếp nhận vụ, việc, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải. Trường hợp cần thiết phải hòa giải ngay khi biết hoặc chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải thì thực hiện theo quy định tương ứng.

Như vậy, cùng với việc ghi nhận 3 hình thức hòa giải, Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 cũng đặt trọng tâm vào sự chủ động của các bên trong việc lựa chọn cách thức, địa điểm và thời gian tiến hành hòa giải, qua đó tạo điều kiện để hoạt động hòa giải ở cơ sở phù hợp hơn với thực tế.

Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.