Luật gia chung sức tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hoàn thiện thể chế

Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ người dân tiếp cận công lý.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tổ chức sau sáp nhập, ổn định hoạt động trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chú trọng phát triển hội viên trẻ, thu hút người có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Các cấp Hội cần chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhận diện những vướng mắc pháp lý để kiến nghị tháo gỡ; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là nhóm yếu thế, người lao động và người nghèo.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh trong củng cố tổ chức, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý. Theo bà Minh, nhiệm kỳ mới Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, phát triển hội viên trẻ và tăng cường năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị của đội ngũ luật gia. Hội cần tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời nâng cao hiệu quả tư vấn, trợ giúp pháp lý, ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở để giải quyết những vấn đề, mâu thuẫn phát sinh tại địa bàn dân cư; quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP. Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Sau hợp nhất, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh có 60 tổ chức Hội trực thuộc, gần 9.000 hội viên và 11 trung tâm tư vấn pháp luật. Đây là lực lượng có tiềm năng đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, thực thi pháp luật và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn 2025 - 2026, các cấp Hội đã tổ chức 147 hội nghị góp ý dự thảo văn bản, tư vấn pháp luật cho hơn 9.800 trường hợp, trợ giúp pháp lý hơn 5.600 trường hợp; hòa giải thành công 3.304 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,64%.

Phát biểu tại Đại hội, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Đại hội lần thứ I đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thời gian qua, hội viên đã tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đại hội đánh giá toàn diện kết quả hoạt động, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, xác định nhiệm vụ và giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời lựa chọn đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại Đại hội, các đại biểu trình bày tham luận về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Diên Hồng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa giả định, sân khấu hóa tình huống pháp luật về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy và nghĩa vụ quân sự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để xây dựng video, infographic và bản tin pháp luật cũng được đề cập nhằm giúp nội dung pháp luật gần gũi hơn với người dân.

Ông Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố nhấn mạnh yêu cầu phát triển hội viên gắn với chất lượng, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghiên cứu pháp luật và tham gia góp ý xây dựng pháp luật, nhất là đối với đội ngũ kiểm sát viên trẻ.

Ông Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Dịp này, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 32 thành viên; Ban Thường vụ gồm 13 thành viên cùng các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra. Bà Ung Thị Xuân Hương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.