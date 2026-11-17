Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Ngày 13/11, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Luật được sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và thể chế hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Các nội dung sửa đổi tập trung đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đo lường quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đổi mới quản lý, giảm thủ tục cho doanh nghiệp

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung cơ sở pháp lý cho nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, kết quả đo lường số hóa và hoạt động quản lý, khai thác dữ liệu trên môi trường số.

Luật quy định chứng thư điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy, đồng thời bổ sung yêu cầu đối với phần mềm của phương tiện đo nhằm phòng ngừa gian lận.

Hoạt động kiểm tra được định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro.

Đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, Luật phân biệt cơ chế quản lý theo từng nhóm phương tiện đo.

Theo đó, dịch vụ liên quan đến phương tiện đo nhóm 1 và chuẩn đo lường không sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 được thực hiện theo cơ chế công bố năng lực, tự chịu trách nhiệm. Đối với phương tiện đo nhóm 2, Nhà nước thực hiện đánh giá, chỉ định tổ chức đủ năng lực theo quy định.

Luật cũng bãi bỏ thủ tục chứng nhận chuẩn công tác, việc phân loại hàng đóng gói sẵn và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị trước khi luật có hiệu lực

Những thay đổi trên đặt ra yêu cầu doanh nghiệp rà soát hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc sử dụng phương tiện đo, quản lý dữ liệu và hồ sơ kiểm định.

Doanh nghiệp cần xác định những hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định mới, cập nhật yêu cầu đối với phương tiện đo và theo dõi các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, Luật ghi nhận Chương trình bảo đảm đo lường tại tổ chức, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện. Kết quả thực hiện chương trình có thể được xem xét để miễn, giảm kiểm tra nhà nước theo quy định.

Đây là nội dung doanh nghiệp cần quan tâm trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hoạt động đo lường.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc hoàn thiện pháp luật về đo lường nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao độ tin cậy của kết quả đo.

Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm triển khai đồng bộ khi Luật có hiệu lực.

Từ nay đến ngày 1/3/2027, doanh nghiệp cần theo dõi các hướng dẫn cụ thể, rà soát quy trình đo lường hiện hành và chuẩn bị thực hiện những quy định mới đúng thời điểm có hiệu lực.