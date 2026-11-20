Quốc hội Khóa XVI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử với 473/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi biểu quyết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày báo cáo tóm tắt 6 nội dung lớn đã được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại danh tính điện tử

Luật quy định rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; việc thu thập dữ liệu phải đúng mục đích, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử. Ảnh QH.

Đáng chú ý, danh tính điện tử sẽ được tự động tạo lập, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại. Danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi luật có hiệu lực tiếp tục được sử dụng, không phải thu thập, tạo lập lại.

Luật cũng quy định danh tính điện tử tự chủ phải được lưu trữ tại Việt Nam; việc định danh không làm phát sinh, thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh điện tử. Việc khai thác thông tin có chứa dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Bắt buộc xác thực tài khoản ở lĩnh vực có rủi ro cao

Luật quy định việc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử của chủ thể là bắt buộc đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội... Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh QH.

Bên cạnh đó, việc quản lý dịch vụ định danh, xác thực điện tử được thực hiện thông qua điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ chế hậu kiểm, không cấp phép. Luật cũng hoàn thiện quy định về sử dụng danh tính điện tử của người nước ngoài, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Luật Định danh và xác thực điện tử gồm 7 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Riêng việc cấp chứng thư chữ ký số công cộng bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia được thực hiện từ ngày 1/3/2027.