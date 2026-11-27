Theo báo cáo cập nhật ngành điện, Vietcap đánh giá những thay đổi trong Luật Điện lực liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hệ thống lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi và các công cụ mới của thị trường điện có thể mở ra dư địa phát triển cho một số doanh nghiệp năng lượng.

Mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp

Với cơ chế DPPA, các quy định mới dự kiến làm rõ những khoản chi phí mà các bên tham gia phải thanh toán, bao gồm chi phí điện năng, phí dịch vụ và phí thanh toán. Đồng thời, luật bổ sung cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện tham gia thị trường DPPA.

Phạm vi dự kiến bao gồm các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và khu đô thị.

Theo Vietcap, thay đổi này có thể tạo cơ hội cho các chủ đầu tư KCN như GEX, VGC, cũng như các doanh nghiệp phát triển nhà máy năng lượng tái tạo, trong đó REE là doanh nghiệp được đề cập.

Luật Điện lực sửa đổi bổ sung cơ chế cho DPPA, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi và chứng chỉ năng lượng tái tạo, mở thêm dư địa phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành điện.

Bổ sung cơ chế cho hệ thống lưu trữ năng lượng

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), các quy định mới bổ sung cơ chế xác định giá dịch vụ lưu trữ điện, với phương pháp tính giá do Chính phủ quy định thông qua nghị định.

Luật cũng đề cập giá công suất nhằm ghi nhận khả năng sẵn sàng phát điện và lợi nhuận đối với hoạt động phát điện của hệ thống BESS, đồng thời bổ sung cơ chế ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ.

Vietcap cho rằng những thay đổi này có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, trong đó có VinEnergo.

Điện gió ngoài khơi và các công cụ mới của thị trường điện

Ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi, quy định mới mở rộng đối tượng được thực hiện khảo sát, thay vì giới hạn ở các doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước như trước. Chi phí khảo sát do doanh nghiệp Nhà nước chi trả, trong trường hợp khác, nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả khoản chi phí này.

Luật cũng hoàn thiện cơ chế xác định sản lượng hợp đồng dài hạn tối thiểu hoặc sản lượng huy động, đồng thời bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro. Theo Vietcap, REE và PVS là những doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ các thay đổi này.

Ngoài ra, thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) được luật hóa chính thức. Luật cũng bổ sung cơ chế đặc thù cho phát triển điện rác, đồng thời đề cập lộ trình phát triển lưới điện thông minh.

Vietcap đề cập một số doanh nghiệp năng lượng tái tạo có thể hưởng lợi từ các cơ chế mới, gồm REE, HDG, PC1, DPG, TV2 và GEX.