Mở rộng phương thức mua sắm vật tư, thiết bị y tế

Ngày 21/11, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu mới, trong đó dành riêng Chương IV để quy định về mua sắm tập trung; mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế, thiết bị y tế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung các phương thức lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế và thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quy định mới hướng tới tạo điều kiện để bệnh viện lựa chọn phương án mua sắm phù hợp với nhu cầu chuyên môn, điều kiện thực tế và khả năng tổ chức hoạt động.

Theo Điều 35 của Luật, các cơ sở khám, chữa bệnh có thể lựa chọn nhà thầu theo những phương thức khác nhau. Trong đó, phương thức thứ nhất là lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế, đồng thời có trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế phục vụ việc sử dụng các loại vật tư này theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Với hình thức này, nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu thiết bị cho bệnh viện mà chỉ chuyển giao quyền sử dụng. Đây là cơ chế cho phép cơ sở y tế tiếp cận đồng bộ cả vật tư và thiết bị tương ứng, phục vụ quá trình thực hiện các hoạt động chuyên môn.

Phương thức thứ hai là lựa chọn nhà thầu căn cứ theo số lượng dịch vụ kỹ thuật. Theo đó, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế, thiết bị y tế cùng các linh kiện, phụ kiện thay thế và dịch vụ liên quan nhằm bảo đảm thiết bị hoạt động theo số lượng dịch vụ kỹ thuật mà chủ đầu tư yêu cầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

Đáng lưu ý, nhà thầu không cung cấp nhân công vận hành thiết bị. Quyền sở hữu thiết bị cũng không được chuyển giao cho chủ đầu tư, mà chỉ dừng ở việc chuyển giao quyền sử dụng.

Giá gói thầu và giá dự thầu đối với phương thức này được xác định trên cơ sở số lượng dịch vụ kỹ thuật dự kiến. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa không quá 5 năm. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc triển khai phương thức lựa chọn nhà thầu này.

Việc bổ sung các hình thức lựa chọn nhà thầu được kỳ vọng giúp các bệnh viện có thêm phương án tổ chức mua sắm, hạn chế những khó khăn phát sinh khi phải đầu tư đồng thời nhiều hạng mục thiết bị và vật tư phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Trao thêm quyền chủ động cho bệnh viện và trạm y tế cơ sở

Không chỉ điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu mới còn bổ sung quy định về quyền tự quyết định mua sắm của các cơ sở khám, chữa bệnh trong một số trường hợp cụ thể.

Theo đó, cơ sở y tế được chủ động quyết định việc mua thuốc, thiết bị y tế để bán lẻ tại các cơ sở bán lẻ thuốc nằm trong khuôn viên đơn vị. Đồng thời, các cơ sở này cũng được tự quyết định mua vaccine, sinh phẩm phục vụ hoạt động tiêm chủng tự nguyện.

Tuy nhiên, việc mua sắm phải đáp ứng các yêu cầu về công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Đây là những nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động mua sắm đúng quy định, sử dụng nguồn lực hợp lý và hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, Luật cũng có quy định riêng. Trường hợp những đơn vị này không lựa chọn áp dụng quy định của Luật Đấu thầu khi mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế và thiết bị y tế, việc thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Một điểm mới khác hướng tới củng cố hoạt động y tế tuyến cơ sở là cho phép trạm y tế cấp xã ký hợp đồng với nhà cung cấp để mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư y tế và thiết bị y tế theo kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ sở khám, chữa bệnh công lập đang có hiệu lực.

Cơ chế này tạo điều kiện để trạm y tế cấp xã tận dụng kết quả lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện tại các cơ sở y tế công lập, qua đó có thêm phương án tiếp cận nguồn cung thuốc và vật tư phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Việc triển khai vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Đối với chi phí được thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế, các đơn vị thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng gói thầu cung cấp vật tư y tế cũng như việc sử dụng kết quả lựa chọn nhà thầu tại trạm y tế cấp xã.

Ngoài ra, Điều 37 của Luật quy định việc lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức giao nhiệm vụ đối với sản phẩm, dịch vụ công sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với các hàng hóa, dịch vụ khác, việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực.

Theo quy định, Luật Đấu thầu mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng khoản 4 Điều 35 về việc trạm y tế cấp xã ký hợp đồng mua sắm thuốc, vật tư và thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Với những điều chỉnh trên, Luật Đấu thầu mới được kỳ vọng tạo thêm hành lang pháp lý cho hoạt động mua sắm trong ngành y tế, tăng tính chủ động của các cơ sở khám, chữa bệnh và góp phần bảo đảm điều kiện cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.