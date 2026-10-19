Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm bồi hoàn khi trúng đấu giá nhưng bỏ cọc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 19/10, các đại biểu thảo luận tại Tổ sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy. Ảnh: Media Quốc hội.

Thảo luận tại Tổ 6 (Đoàn Hưng Yên, Tây Ninh), Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy cho rằng cần có chế tài đủ sức răn đe đối với hành vi bỏ cọc, trả giá bất thường, nhất là khi người tham gia trả giá rất cao nhưng sau đó từ chối thực hiện nghĩa vụ mà hậu quả phải chịu không tương xứng.

Tình trạng này có thể khiến đấu giá bị lợi dụng để đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn lực đất đai.

Về trách nhiệm khi người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ, đại biểu Huy đề nghị phân biệt chế tài xử lý vi phạm với trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại thực tế.

Đại biểu cho rằng, không nên mặc nhiên buộc người bỏ cọc chịu mọi chi phí tổ chức lại cuộc đấu giá, nhưng cũng không loại trừ trách nhiệm bồi hoàn nếu có đủ căn cứ chứng minh thiệt hại trực tiếp do hành vi vi phạm gây ra.

Trường hợp người trúng đấu giá cố ý không thực hiện nghĩa vụ, khiến cuộc đấu giá phải tổ chức lại và phát sinh chi phí xác định được, cần có cơ chế yêu cầu bồi hoàn tương ứng.

Ngược lại, nếu việc tổ chức lại xuất phát từ sai sót của cơ quan nhà nước hoặc nguyên nhân khách quan thì không thể quy toàn bộ chi phí cho người trúng đấu giá.

Đại biểu cũng cho rằng, việc cấm tham gia đấu giá cần có căn cứ, trình tự và thời hạn rõ ràng, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Quy định vừa phải bảo đảm tính răn đe, vừa cần phân định rõ trách nhiệm, tránh áp dụng thiếu căn cứ hoặc gây bất lợi không hợp lý cho người tham gia.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Hưng Yên). Ảnh: Media Quốc hội.

Trong khi đó, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, việc tham dự đấu giá không đồng nghĩa với cam kết mua tài sản ở giá khởi điểm. Bốc thăm giữa những người đã trả cùng một mức giá hợp lệ khác về bản chất với bốc thăm khi chưa có bất kỳ mức giá hợp lệ nào.

Vì vậy, đại biểu đề nghị không mặc nhiên coi việc tham dự là hành vi trả giá. Nếu không có mức giá hợp lệ thì cần xác định cuộc đấu giá không thành, không dùng bốc thăm thay thế hành vi trả giá. Các hành vi thông đồng, cản trở, thao túng đấu giá cần bị xử lý nghiêm, nhưng không nên đồng nhất mọi trường hợp không trả giá với hành vi trục lợi.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về đấu giá trực tuyến, bảo đảm an toàn hệ thống, minh bạch dữ liệu, làm rõ trách nhiệm của các bên và kiểm soát chi phí vận hành.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, đấu giá trực tuyến giúp mở rộng khả năng tiếp cận, giảm chi phí nhưng sự cố kỹ thuật hoặc can thiệp dữ liệu có thể ảnh hưởng đến công bằng.

Đại biểu đề nghị quy định rõ việc ghi nhận, lưu trữ dữ liệu, trách nhiệm của đơn vị vận hành và các bên liên quan; đồng thời xác định trường hợp tạm dừng, tổ chức lại hoặc hủy kết quả đấu giá khi xảy ra sự cố.