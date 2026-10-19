Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi): Đề nghị tăng tiền đặt trước để ngăn trục lợi

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 19-10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo gồm 7 chương, 64 điều, tập trung thể chế hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khắc phục các kẽ hở pháp lý thực tiễn.

Dự thảo đã mở rộng tiêu chuẩn đấu giá viên và đơn giản hóa điều kiện doanh nghiệp. Theo đó, cho phép cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ở tất cả các ngành, lĩnh vực đều được tham gia đào tạo nghề đấu giá viên, thay vì giới hạn ở các ngành luật, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và chỉ cần đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản.

Phiên họp Quốc hội sáng 19-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Nội dung mới là nâng tỷ lệ tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân lên mức từ 20% đến 50% giá khởi điểm; đồng thời bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm trên phạm vi toàn quốc đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán (bỏ cọc). Người trúng đấu giá vi phạm dẫn đến hủy kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.

Đại biểu Quốc hội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhận định, hồ sơ đủ điều kiện trình Quốc hội, nhưng đề nghị hoàn thiện một số vấn đề trọng tâm, trong đó có yêu cầu đánh giá tác động về mức tiền đặt trước tối đa 50%.

“Ủy ban cho rằng mức tiền đặt trước tối đa 50% đối với đất ở cá nhân là tương đối cao, có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, chi phí vốn và tính cạnh tranh. Đề nghị Chính phủ bổ sung số liệu thực tiễn, làm rõ tiêu chí chọn mức cụ thể trong khoảng 20%-50% để vừa phòng ngừa vi phạm, vừa bảo đảm tính cạnh tranh”, đồng chí Phan Văn Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cũng nhận định, để bảo vệ người mua ngay tình và xử lý hậu quả pháp lý, cần xác định rõ phạm vi bảo vệ người mua ngay tình khi kết quả đấu giá bị hủy sau khi đã thanh toán/nhận tài sản; đồng thời, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người có tài sản đấu giá nếu tự ý hủy giao kết, hủy hợp đồng mua bán hoặc không phê duyệt kết quả trúng đấu giá.