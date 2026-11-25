Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn

Ngày 21-11-2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, với 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Luật gồm 13 chương, 112 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027, trừ một số quy định có thời điểm áp dụng riêng.

Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về đất đai, nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28-7-2026 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan. Trọng tâm của lần sửa đổi này là khắc phục những bất cập trong tổ chức thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các quy định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật chuyên ngành. Đồng thời, phân định rõ thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong quản lý đất đai.

Một trong những đổi mới đáng chú ý là cơ chế lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo nội dung được Chính phủ báo cáo tại Quốc hội, Luật hướng tới nguyên tắc thống nhất quy hoạch trên một địa bàn, không lập riêng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà tích hợp phương án sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh. Ở cấp xã, không lập quy hoạch sử dụng đất riêng; kế hoạch sử dụng đất được gắn với việc thực hiện quy hoạch chung và cập nhật các quy hoạch có liên quan.

Định hướng này được kỳ vọng hạn chế tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch, giảm thời gian thực hiện thủ tục và nâng cao tính thống nhất trong quản lý, sử dụng đất. Đối với Hà Nội, việc đồng bộ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và các ngành kinh tế có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức không gian phát triển Thủ đô.

Cùng với quy hoạch, các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được rà soát, hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Đáng chú ý, Luật bổ sung cơ chế tài chính đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, thông qua việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm. Đây là hướng tiếp cận nhằm tăng trách nhiệm của người sử dụng đất, hạn chế tình trạng đất được giao nhưng chậm khai thác, gây lãng phí nguồn lực.

Luật đất đai sửa đổi kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn cho quản lý đất đai, triển khai các dự án hạ tầng. Ảnh: Quang Thái

Một nội dung quan trọng khác là đổi mới chính sách giá đất. Theo Luật, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành để áp dụng từ ngày 1-1-2028. Trong giai đoạn đến hết ngày 31-12-2027, các quy định về giá đất tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 tiếp tục được áp dụng. Việc quy định thời điểm chuyển tiếp cụ thể nhằm bảo đảm tính ổn định của chính sách, hạn chế xáo trộn trong xác định nghĩa vụ tài chính, bồi thường và triển khai các dự án. Đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dữ liệu giá đất, công khai, minh bạch thông tin và bảo đảm trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi quyết định giá đất.

Bảo đảm quyền lợi người dân, khơi thông nguồn lực phát triển

Điểm mới có tác động trực tiếp đến người dân là việc mở rộng các trường hợp được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định mới, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ trước ngày 1-7-2014 có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-8-2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền, người đang sử dụng đất cũng có cơ hội được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đáng chú ý, đối với thửa đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi, ranh giới tranh chấp, phần diện tích không có tranh chấp vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện tách thửa. Hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận lần đầu cũng có thể được ghi nợ tiền sử dụng đất khi có nhu cầu. Những quy định này được kỳ vọng góp phần giải quyết các tồn tại về hồ sơ đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nhiều điều chỉnh theo hướng quan tâm hơn đến việc ổn định cuộc sống của người dân. Theo đó, việc bồi thường về đất trước hết được thực hiện bằng giao đất hoặc cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp không có đất cùng mục đích nhưng địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở phù hợp và người dân có nhu cầu, có thể bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc nhà ở. Việc bồi thường bằng tiền được thực hiện theo điều kiện luật định.

Chính sách mới hướng tới chuyển từ tư duy chỉ bồi thường tài sản bị thu hồi sang bảo đảm điều kiện tái thiết cuộc sống. Ngoài bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, người dân còn được xem xét hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, phục hồi sinh kế. Khu tái định cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi, phù hợp điều kiện thực tế.

Luật cũng mở rộng một số phương án xử lý diện tích đất còn lại sau thu hồi, tạo điều kiện để người sử dụng đất tổ chức lại việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để giải quyết hài hòa yêu cầu triển khai dự án với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với Hà Nội, nơi đang triển khai nhiều công trình giao thông, hạ tầng đô thị và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, những đổi mới này mở ra kỳ vọng tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và sử dụng hiệu quả quỹ đất sau thu hồi. Thực tiễn cho thấy, việc triển khai các dự án không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn, mà còn chịu tác động lớn từ tiến độ xác định nguồn gốc đất, xác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bảo đảm quỹ nhà tái định cư. Vì vậy, các quy định mới cần được cụ thể hóa bằng quy trình thực hiện rõ ràng, công khai và thống nhất, bảo đảm quyền lợi của người dân ngay từ khâu xây dựng phương án.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội được kỳ vọng tạo thêm phương thức tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, giảm những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế này phải gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tự nguyện, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và tính minh bạch trong lựa chọn, triển khai dự án.

Để Luật Đất đai (sửa đổi) thực sự phát huy hiệu quả, yêu cầu đặt ra là khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, công khai quy hoạch, giá đất và nghĩa vụ tài chính. Cùng với đó, cần tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, kiểm soát tình trạng lãng phí đất đai, phòng ngừa lợi dụng chính sách và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) không chỉ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong quản lý, sử dụng đất, mà còn tạo cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho phát triển. Đối với Hà Nội, tổ chức thực hiện tốt các chính sách mới sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển đô thị bền vững và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong giai đoạn mới.