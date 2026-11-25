Cụ thể, 3 loại quy hoạch sử dụng đất gồm: quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì giúp Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 21/11/2026. Ảnh: Khánh Duy

Luật quy định rõ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; rà soát, xác định vị trí, diện tích, ranh giới đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; xác định vị trí, diện tích, ranh giới đất quốc phòng, đất an ninh không còn nhu cầu sử dụng để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Đối với cấp tỉnh và cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không còn được lập độc lập. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã là một nội dung để thực hiện quy hoạch chung xã, được cập nhật các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành có sử dụng đất để theo dõi việc quản lý, sử dụng đất của địa phương. Quy định này nhằm hướng đến tinh gọn hệ thống quy hoạch, xem xét nhu cầu sử dụng đất trong tổng thể định hướng phát triển của từng địa phương. Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Quy hoạch trong thời gian tới, hướng tới tích hợp các quy hoạch trên cùng một địa bàn hành chính thành một quy hoạch thống nhất theo định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đất đai là nguồn lực để bố trí dân cư, phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng, khi các nhu cầu đó được xem xét trong cùng một quy hoạch, địa phương có cơ sở để cân đối quỹ đất ngay từ khi lựa chọn phương án phát triển, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch trên cùng địa bàn.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 109 của Luật.