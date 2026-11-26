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Luật Đất đai (sửa đổi) quy định, từ ngày 1/7/2027 Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trong 4 trường hợp, gồm:

Một là, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận đã cấp.

Hai là, giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định của pháp luật và phải thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp người được cấp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ba là, giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên hủy, thu hồi.

Thứ tư, trong trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự mà người phải thi hành án không nộp lại giấy chứng nhận đã cấp.

Luật cũng quy định rõ: việc thu hồi Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành, hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm xử lý trong trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận khi có quyết định thu hồi. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Cùng với đó, Luật cũng quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật.