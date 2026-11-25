chuyển từ biện pháp thu hồi đất sang thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: Đình Sơn

Ngày 21/11/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Đất đai số 47/2026/QH16, thay thế Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết so với Luật Đất đai năm 2024, Luật Đất đai năm 2026 có một số điểm mới đáng chú ý:

Luật Đất đai năm 2026 có 8 điểm mới quan trọng về: - Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận - Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Giá đất, tài chính đất đai - Xử lý khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng, đầu cơ đất, găm giữ đất - Gia hạn sử dụng đất - Quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất sau cổ phần hóa, chuyển đổi

Luật Đất đai năm 2026 chuyển trách nhiệm chủ trì tham mưu về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất từ cơ quan nông nghiệp và môi trường sang cơ quan tài chính cấp tỉnh. Theo đó, cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan nông nghiệp và môi trường, cơ quan xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình HĐND cùng cấp quyết định.

Cùng với việc chuyển đầu mối tham mưu, Luật thay thế cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp bằng việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Theo cơ chế mới, địa phương sử dụng chung căn cứ này để tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật thay thế cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp bằng việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số điều chỉnh cho phép điều chỉnh giá tăng hoặc giảm để phản ánh sự khác biệt về vị trí, hạ tầng, quy hoạch và các yếu tố khác đã được xác định trong bảng giá đất. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 03 năm một lần. Trong kỳ, địa phương có thể xem xét điều chỉnh khi hạ tầng, quy hoạch, địa giới hành chính thay đổi hoặc khi có yêu cầu quản lý.

Một thay đổi đáng chú ý trong chính sách tài chính đất đai là chuyển từ biện pháp thu hồi đất sang thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Luật làm rõ khái niệm “đất bỏ hoang”, bao gồm: đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không được đưa vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định, hoặc đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng chủ đầu tư chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án.

Đối với dự án đầu tư, căn cứ xác định việc chậm tiến độ là thời điểm phải hoàn thành dự án hoặc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh tương ứng. Nếu đến thời điểm đó mà chưa hoàn thành, Nhà nước thu tiền sử dụng đất tăng thêm hoặc tiền thuê đất tăng thêm trên phần diện tích chưa triển khai hoặc chậm hoàn thành đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

Trường hợp hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án hoặc dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, thì dừng không thu khoản tiền tăng thêm được thu đến thời điểm chấm dứt. Cách xử lý này gắn nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư với phần diện tích không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, nhằm hạn chế tình trạng giữ đất, để đất bỏ hoang kéo dài.

Việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng được quy định đồng bộ với chính sách thuế đối với đất bỏ hoang mà Quốc hội đã thông qua tại cùng kỳ họp. Theo đó, từ ngày 01/7/2027, đất bỏ hoang thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng thuế suất 0,2%.

Hai chính sách này cùng cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về sử dụng công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ đất, khuyến khích người sử dụng đất đưa đất vào sử dụng và nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.