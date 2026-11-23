Luật Đất đai 2026: Đất nào được cấp sổ đỏ, quyền lợi người bị thu hồi đất gồm những gì?
Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 21/11/2026 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027 (riêng bảng giá đất mới áp dụng từ 1/1/2028).
Luật thiết lập nhiều quy định mới tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, tập trung vào hợp thức hóa giao dịch cũ, dùng đòn bẩy tài chính chống bỏ hoang đất, mở rộng quyền lợi cho người bị thu hồi đất.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/luat-dat-dai-2026-dat-nao-duoc-cap-so-do-quyen-loi-nguoi-bi-thu-hoi-dat-gom-nhung-gi-192261123160440967.htm