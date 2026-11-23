Sau nhiều mùa mưa lũ, phải sống trong cảnh lo âu, bây giờ người dân thôn Phúc Đồng, xã Tuyên Phú đã có thể yên tâm hơn khi khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại đồi Phòng Không đã được xử lý. Dự án không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mà còn thể hiện sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai.