Luật Công nghệ cao tạo hành lang pháp lý mới, thúc đẩy làm chủ công nghệ

Luật Công nghệ cao được ban hành trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Luật có nhiều điểm mới theo hướng khuyến khích nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ; thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ; hỗ trợ sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, công nghệ chiến lược được xác định là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Sự phát triển của công nghệ cao mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ, hình thành các sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ tài sản trí tuệ, bí mật công nghệ, dữ liệu và các nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ.

Đối với những lĩnh vực có tính chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng, an ninh mạng…, nguy cơ lộ lọt, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt kết quả nghiên cứu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chuyển giao công nghệ không đúng quy định có thể gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và tự chủ công nghệ.

Công an Hà Nội khuyến cáo, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo, giới thiệu dự án, sản phẩm, doanh nghiệp gắn với các cụm từ như “công nghệ cao”, “công nghệ chiến lược”, “được Nhà nước hỗ trợ”. Người dân và doanh nghiệp cần chủ động kiểm chứng thông tin từ cơ quan có thẩm quyền, tránh đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch chỉ dựa trên những thông tin chưa được xác thực.

Trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp cần chú trọng đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế, phần mềm và các sản phẩm có giá trị; xây dựng quy trình quản lý, phân quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo quy định.

Đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, việc chủ động nắm tình hình tại các khu công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các dự án đầu tư công nghệ trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong kịp thời nhận diện những yếu tố có thể tác động đến an ninh kinh tế, an ninh, trật tự.

Cùng với đó, cần tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ lọt bí mật công nghệ, xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận trong hoạt động đầu tư, lợi dụng chính sách ưu đãi và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến công nghệ cao.

Người dân, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành; tăng cường biện pháp bảo vệ dữ liệu, tài sản trí tuệ, bí mật công nghệ và kịp thời phản ánh những dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng, góp phần xây dựng môi trường công nghệ an toàn, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.