Vụ việc ở trong nước, tiền bẩn ngoài biên giới

Năm 2025, các cơ quan chức năng Trung Quốc lập hồ sơ xử lý 505 vụ tham nhũng xuyên biên giới, trong đó, có một vụ án từng gây rúng động. Ngày 5/8/2025, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, tuyên phạt sơ thẩm 14 năm tù đối với Lý Dũng, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) về tội nhận hối lộ. Theo bản án được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, trong giai đoạn 1996-2023, ông Lý trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận tài sản trị giá tương đương hơn 67,94 triệu NDT.

Chi tiết cho thấy tính chất xuyên biên giới của vụ án nằm ở đường đi của tiền. Theo Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc, hơn 83% số tiền bất hợp pháp trong vụ án có nguồn từ nước ngoài. Với cách thức này, hồ sơ về việc tạo lợi ích và chứng cứ về khoản tiền nhận được có thể do các tổ chức ở những nước khác nhau nắm giữ. Việc làm rõ quan hệ giữa hai đầu giao dịch đòi hỏi cơ quan điều tra có khả năng xác minh dòng tiền và tiếp cận chứng cứ qua biên giới.

Chu Tĩnh Hoa - một trong "100 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất", đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã/Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Một dạng việc khác là người bị điều tra đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 24/7/2025, Chu Tĩnh Hoa, một người thuộc "100 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất" mà Trung Quốc công bố, được dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc. Gần thời điểm thông qua luật hơn, tháng 9/2026, Tăng Năng Quý, người bị tình nghi phạm tội liên quan đến chức vụ, được dẫn độ về Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch “Thiên võng 2026”. Những trường hợp này cho thấy các con đường đưa người về nước khác nhau, từ dẫn độ thông qua hợp tác với nước sở tại đến tự nguyện về đầu thú và hoàn trả tài sản.

Khi truy tìm người và thu hồi tài sản là hai việc khác nhau

Đưa được một người về nước mới giải quyết một phần vụ việc. Nếu tài sản đã được chuyển ra nước ngoài, cơ quan chức năng còn phải xác định nó đang ở đâu, ai đứng tên và có đủ chứng cứ để yêu cầu phong tỏa hay tịch thu hay không. Ngay cả khi tài sản đã bị phong tỏa, việc hoàn trả vẫn cần căn cứ pháp lý và sự phối hợp của cơ quan có thẩm quyền. Ngược lại, trong một vụ như vụ Lý Dũng, nhu cầu hợp tác vẫn phát sinh khi chứng cứ và dòng tiền nằm ở nước ngoài, dù trọng tâm điều tra ở trong nước.

Các báo cáo công tác của cơ quan kiểm tra, giám sát Trung Quốc cho thấy quy mô của hai nhiệm vụ này. Riêng 11 tháng năm 2025, chiến dịch “Thiên võng 2025” ghi nhận 23,657 tỷ NDT thu hồi từ nước ngoài. Báo cáo tổng kết cả năm ghi nhận 963 người bỏ trốn được đưa về qua chiến dịch và đợt chuyên đề liên quan. Còn mức tăng từ 360 lên 505 là mức tăng số vụ được lập hồ sơ xử lý. Chỉ tiêu này phản ánh khối lượng vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý trong kỳ. Mức độ gia tăng của hành vi tham nhũng trên thực tế cần được đánh giá bằng dữ liệu khác.

4 vướng mắc thực tiễn và sự cần thiết có đạo luật riêng

Khi dự thảo được trình Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc xem xét lần đầu ngày 25/8/2026, cơ quan trình luật nêu 4 vướng mắc trong thực tiễn: khó phát hiện, khó thu thập chứng cứ, khó thu hồi tài sản và khó xác lập tội danh. Trung Quốc đã có các quy định về hợp tác quốc tế chống tham nhũng trong Luật Giám sát và đã tích lũy kinh nghiệm qua các chiến dịch truy tìm người bỏ trốn, thu hồi tài sản. Việc ban hành luật chuyên biệt nhằm đưa các kinh nghiệm đó vào một khuôn khổ chung, xác định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bổ sung quy định phòng ngừa trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Phạm vi của luật cho thấy vì sao việc lập pháp phải bao quát nhiều hơn công tác truy tìm người bỏ trốn. Điều 2 đề cập cả hành vi hối lộ công chức nước ngoài hoặc quan chức của tổ chức công quốc tế trong những trường hợp luật quy định, hành vi hối lộ từ phía nước ngoài vào khu vực công Trung Quốc và hành vi nhận hối lộ liên quan. Điều này cũng bao quát một số hành vi vi phạm, tội phạm về chức vụ thực hiện ở nước ngoài, hành vi tham nhũng tương tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần ở nước ngoài nhưng gây hậu quả tại Trung Quốc, cùng hành vi trốn ra nước ngoài hoặc chuyển tài sản tham nhũng qua biên giới.

Phạm vi đó đặt ra yêu cầu phòng ngừa ngay trong hoạt động kinh doanh. Qua vụ Lý Dũng, có thể thấy hợp đồng đại lý và giao dịch bán hàng là những khâu mà người có chức vụ đã can thiệp để tạo lợi ích cho bên đưa hối lộ. Luật dành một chương quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp thuộc diện áp dụng, từ kiểm soát sổ sách, đánh giá rủi ro đến thẩm tra bên thứ ba. Ở cấp nhà nước, luật giao Ủy ban Giám sát quốc gia chủ trì cơ chế phối hợp và quy định các kênh tương trợ tư pháp, thu hồi và hoàn trả tài sản.

Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới gồm 6 chương, 47 điều, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực ngày 6/11/2026. Các vụ việc trên đều diễn ra trước ngày luật có hiệu lực. Chúng cho thấy bài toán mà đạo luật được xây dựng để giải quyết: làm thế nào phát hiện sớm khi khoản tiền rời khỏi nơi hành vi xảy ra, thu thập được chứng cứ có giá trị pháp lý và phối hợp với nước sở tại để thu hồi tài sản.