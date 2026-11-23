Trung Quốc thúc đẩy "Con đường Tơ lụa liêm chính" và "Vành đai, Con đường liêm chính". Ảnh: AI

Liêm chính để phát triển

Đạo luật mới đặt ra yêu cầu thích ứng bắt buộc cho cả doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra thế giới và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Vào năm 2023, Trung Quốc công bố Các nguyên tắc cấp cao để xây dựng “Vành đai và Con đường liêm chính”. Các nguyên tắc đề cập việc thúc đẩy cạnh tranh công bằng, minh bạch, xây dựng quan hệ đối tác liêm chính và tăng cường hợp tác chống tham nhũng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới đưa một phần những định hướng ấy vào các nghĩa vụ cụ thể. Theo Điều 29, đối tượng điều chỉnh gồm doanh nghiệp Trung Quốc có chi nhánh, công ty con hoặc hoạt động đầu tư ở nước ngoài, cùng các chi nhánh và công ty con do doanh nghiệp nước ngoài thành lập tại Trung Quốc. Phạm vi này bao quát cả doanh nghiệp triển khai dự án Vành đai và Con đường nếu đáp ứng điều kiện luật định.

Với các doanh nghiệp Trung Quốc có chi nhánh ở nước ngoài, lối tư duy kinh doanh dựa vào "quan hệ" hay "dùng tiền mua dự án" tại các thị trường đang phát triển sẽ bị triệt tiêu. Các tập đoàn lớn tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) hay các dự án hạ tầng, năng lượng toàn cầu buộc phải minh bạch hóa quy trình đấu thầu, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế. Điều này một mặt làm gia tăng chi phí tuân thủ ban đầu, nhưng mặt khác giúp doanh nghiệp trong nước nâng cao uy tín, giảm thiểu rủi ro pháp lý và xây dựng thương hiệu quốc tế bền vững.

Ngược lại, chi nhánh và công ty con của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc cũng phải xây dựng hệ thống tuân thủ theo luật. Nếu doanh nghiệp nước ngoài bị phát hiện có hành vi hối lộ để tranh giành hợp đồng hay ưu đãi chính sách tại Trung Quốc sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền nặng, tịch thu tài sản, truy thu hoặc buộc hoàn trả khoản thu bất hợp pháp và lợi tức phát sinh và cấm hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp buộc phải khắc phục trong thời hạn nhất định, nếu không có thể bị đình chỉ hoạt động liên quan, hoặc bị thu hồi giấy phép liên quan. Khi có hành vi hối lộ, trách nhiệm hình sự, hành chính và dân sự được xác định theo hành vi và căn cứ pháp luật tương ứng. Luật cũng quy định việc tịch thu, truy thu hoặc buộc hoàn trả khoản thu bất hợp pháp và lợi tức phát sinh.

Hợp tác tư pháp quyết định khả năng thu hồi tài sản

Bằng việc ban hành đạo luật chuyên biệt, Trung Quốc gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc sẵn sàng chủ động tham gia và hình thành các chuẩn mực quản trị toàn cầu. Đạo luật tạo nền tảng pháp lý vững chắc để Bắc Kinh mở rộng các hiệp định dẫn độ, tương trợ tư pháp về hình sự và thỏa thuận thu hồi tài sản với các quốc gia trên thế giới.

Việc siết chặt cơ chế truy bắt tội phạm đào tẩu và phong tỏa tài sản tẩu tán ở nước ngoài làm giảm bớt sức hút của các "thiên đường thuế" hay các quốc gia vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền bẩn.

Đồng thời, đạo luật thúc đẩy sự phối hợp giữa Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc với Tổ chức Cảnh sát Dân sự Quốc tế (Interpol) và cơ quan tư pháp các nước trong việc chia sẻ thông tin điều tra. Cụ thể, Các Điều 20-24 quy định những hình thức hợp tác như xác minh tài khoản, lấy lời khai, thu thập dữ liệu điện tử, yêu cầu phong tỏa, tịch thu và hoàn trả tài sản. Việc thực hiện dựa trên pháp luật, điều ước hoặc thỏa thuận liên quan, hoặc trên nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại và đồng thuận giữa các bên.

Điều 25 cũng yêu cầu sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc đối với hoạt động điều tra chống tham nhũng của phía nước ngoài trên lãnh thổ Trung Quốc và việc cung cấp chứng cứ, dữ liệu hoặc hỗ trợ liên quan từ trong lãnh thổ nước này. Với một tập đoàn hoạt động ở nhiều nước, quy định đó đặt ra câu hỏi rất cụ thể khi có điều tra xuyên biên giới: bộ phận nào được phép cung cấp hồ sơ, cho cơ quan nào và theo thủ tục nào.

Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới của Trung Quốc chứng minh rằng, chống tham nhũng hiệu quả trong kỷ nguyên toàn cầu hóa không thể dừng lại ở biên giới một quốc gia, mà phải được nâng lên thành một hệ thống tài phán xuyên quốc gia, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh dù ở bất kỳ đâu.