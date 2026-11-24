Thay đổi từ những thói quen tưởng như vô hại

Theo ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thông tin trong môi trường số được chia sẻ rất nhanh, trong khi không ít người vẫn coi việc sử dụng các sản phẩm trí tuệ miễn phí là điều bình thường. Từ sách điện tử, phim ảnh, âm nhạc đến phần mềm máy tính, nhiều sản phẩm vẫn bị sao chép, phát tán và sử dụng trái phép.

“Phần lớn những hành vi này không xuất phát từ chủ ý vi phạm mà từ sự thiếu hiểu biết hoặc thói quen đã hình thành trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhận thức về tài sản trí tuệ đang trở thành một yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh”, ông Lê Huy Anh nhấn mạnh.

Thực tế, ranh giới giữa việc chia sẻ thông tin và sử dụng trái phép thành quả sáng tạo đôi khi chưa được nhiều người nhận diện đầy đủ. Một bộ phim được đăng tải trên website không có bản quyền, một cuốn sách điện tử được chia sẻ tràn lan hay phần mềm được cài đặt không hợp pháp có thể mang lại sự tiện lợi trước mắt cho người sử dụng, nhưng lại làm suy giảm nguồn thu của những người trực tiếp tạo ra sản phẩm.

Đáng chú ý, trong môi trường số, một nội dung có thể được sao chép, chỉnh sửa và phát tán với tốc độ rất nhanh. Người sử dụng đôi khi không biết nguồn gốc tác phẩm, không xác định được chủ sở hữu hoặc không quan tâm đến việc nội dung mình chia sẻ có được phép sử dụng hay không. Những hành vi riêng lẻ, khi lặp lại trên diện rộng, có thể hình thành thói quen xã hội coi nhẹ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Công ty Luật SB Law, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ bảo vệ lợi ích của tác giả hay doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường sáng tạo của quốc gia. Phía sau mỗi sáng chế, tác phẩm hay giải pháp công nghệ là quá trình đầu tư công sức, thời gian và nguồn lực. Nếu những thành quả đó không được bảo vệ hiệu quả, động lực sáng tạo và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sẽ bị ảnh hưởng.

Nhạc sĩ Giáng Son (thứ ba từ phải sang), Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (Thứ tư từ trái sang) cùng các luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa sáng 26/6. (Ảnh: FBNV)

Trước đây, tài sản hữu hình như đất đai, nhà xưởng hay máy móc được xem là nguồn lực chủ yếu của tăng trưởng. Ngày nay, tài sản vô hình như sáng chế, phần mềm, thương hiệu, dữ liệu và các sản phẩm sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng. Điều đó cũng đồng nghĩa sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của nhà khoa học, doanh nghiệp hay cơ quan quản lý mà liên quan trực tiếp đến mỗi cá nhân trong đời sống số.

Vì vậy, hình thành văn hóa tôn trọng sự sáng tạo trước hết phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức và những lựa chọn hằng ngày: không tiếp tay cho nội dung vi phạm bản quyền, sử dụng sản phẩm từ nguồn hợp pháp, ghi nhận tác giả và tôn trọng quyền của chủ sở hữu.

Bảo vệ chất xám để nuôi dưỡng động lực sáng tạo

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định yêu cầu tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong hệ sinh thái đó, sở hữu trí tuệ là một cấu phần quan trọng, góp phần bảo vệ thành quả nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Song song với đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy năng lực. Đây là cơ sở để xây dựng một môi trường mà sáng tạo không chỉ được khuyến khích mà còn được ghi nhận và bảo đảm quyền lợi.

Những chuyển biến trong hoạt động khai thác quyền tác giả âm nhạc cho thấy tài sản trí tuệ có khả năng tạo ra giá trị kinh tế rõ rệt khi quyền lợi của người sáng tạo được bảo vệ.

Năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hơn 424,3 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả, tăng 8% so với năm trước. Riêng nguồn thu từ website và các ứng dụng âm nhạc đạt gần 298 tỷ đồng. Trung tâm đã chi trả hơn 268 tỷ đồng cho các chủ sở hữu quyền tác giả, với tổng số 7.207 tác giả ủy quyền bảo vệ và khai thác quyền.

Những khoản thu này không chỉ là quyền lợi kinh tế của tác giả mà còn tạo nguồn lực để họ duy trì hoạt động nghề nghiệp, đầu tư cho sản phẩm mới. Một tác phẩm được khai thác hợp pháp, mang lại nguồn thu tương xứng sẽ tạo thêm động lực để người sáng tạo tiếp tục cống hiến.

Ngược lại, khi tác phẩm bị sử dụng tùy tiện, sao chép hoặc khai thác thương mại mà không được phép, người sáng tạo có thể mất đi nguồn thu chính đáng. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến niềm tin của những người đầu tư công sức, thời gian và tài chính cho hoạt động sáng tạo.

Vụ tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm ca khúc “Giấc mơ trưa” là một ví dụ về những phức tạp trong bảo vệ quyền lợi người sáng tạo trên môi trường số.

Ngày 26/6/2026, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ kiện giữa hai nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media). Tòa xác định hai nhạc sĩ là đồng tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả đối với ca khúc; nhạc sĩ Giáng Son là chủ sở hữu duy nhất bản ghi âm gốc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Tranh chấp phát sinh khi BH Media đưa bản ghi âm vào hệ thống Content ID của YouTube và xác nhận chủ sở hữu bản quyền là nghệ sĩ Dương Thùy Anh. Tòa buộc doanh nghiệp chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ các xác nhận chủ sở hữu bản quyền và đăng lời xin lỗi công khai đối với hai nhạc sĩ trên ba tờ báo in.

Vụ việc cho thấy việc xác lập đúng quyền sở hữu, kiểm tra nguồn gốc tác phẩm và minh bạch thông tin trước khi khai thác thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công nghệ có thể hỗ trợ nhận diện, quản lý bản quyền, nhưng trách nhiệm tôn trọng quyền của người sáng tạo vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân sử dụng và khai thác tác phẩm.

Không chỉ xử lý vi phạm, cần xây dựng chuẩn mực ứng xử

Thực tiễn thực thi pháp luật cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số vẫn diễn biến phức tạp. Riêng trong tháng 8/2026, cả nước phát hiện 1.134 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hành chính 1.117 vụ với tổng số tiền phạt hơn 12,7 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 76 vụ án, trong đó có 10 vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cũng trong tháng này, lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập 1.358 trang web vi phạm, gồm 1.310 trang phát chiếu bóng đá trái phép, 21 trang truyện và 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Những con số trên cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của vi phạm bản quyền. Nội dung vi phạm không chỉ dừng ở việc sao chép một tác phẩm mà có thể được tổ chức thành hệ thống website, nền tảng phân phối và mô hình tạo doanh thu. Theo Luật sư Trần Thanh Hà, muốn có nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo hơn thì trước hết phải xây dựng được môi trường mà ở đó thành quả sáng tạo được tôn trọng và bảo vệ. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia chủ động của toàn xã hội.

Ông cho rằng, việc triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được duy trì thường xuyên, đủ sức răn đe, thay vì chỉ tập trung trong một chiến dịch. Đặc biệt, trẻ em và thanh, thiếu niên cần được giáo dục văn hóa tôn trọng trí tuệ và sự sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo ông Lê Huy Anh, việc xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ cần được thực hiện từ nhà trường, gia đình đến doanh nghiệp và cộng đồng. Khi văn hóa tôn trọng sở hữu trí tuệ trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội, đó cũng là nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo.

Trong nhà trường, giáo dục sở hữu trí tuệ không nên chỉ dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật mà cần gắn với những tình huống gần gũi trong học tập và đời sống. Học sinh, sinh viên cần hiểu thế nào là sử dụng tài liệu có nguồn gốc hợp pháp, cách trích dẫn, ghi nhận tác giả, tôn trọng quyền sử dụng hình ảnh, âm nhạc và các sản phẩm sáng tạo.

Gia đình cũng có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen. Khi người lớn chủ động lựa chọn nội dung hợp pháp, không chia sẻ đường dẫn đến các website vi phạm và hướng dẫn con trẻ tôn trọng sản phẩm trí tuệ, những hành vi có trách nhiệm sẽ dần trở thành nếp sống.

Với doanh nghiệp, văn hóa tôn trọng sáng tạo cần được thể hiện trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, dữ liệu hay công nghệ phải có căn cứ pháp lý rõ ràng. Các tổ chức đại diện quyền cũng cần nâng cao trách nhiệm, công khai quy trình thu và phân phối tiền bản quyền để tạo niềm tin cho cả người sáng tạo lẫn đơn vị sử dụng.

Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố, Việt Nam đứng thứ 43 trong số 139 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng. Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong quá trình xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện môi trường bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ.

Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam không chỉ cần những cơ chế khuyến khích đầu tư, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường mà còn cần một nền tảng văn hóa xã hội coi trọng chất xám.

Một nền văn hóa phát triển không chỉ được làm giàu bằng những giá trị sáng tạo mới, mà còn được khẳng định qua cách xã hội trân trọng, gìn giữ và bảo vệ những giá trị ấy. Xây dựng văn hóa tôn trọng sự sáng tạo chính là bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, để mỗi cá nhân đều có thể sáng tạo, được ghi nhận và đóng góp vào sức mạnh nội sinh của dân tộc trong kỷ nguyên mới.