Ngày 21/11/2026, với 481/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,39%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp được quy định riêng tại khoản 2 Điều 3. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về bảo vệ môi trường, sau hơn 5 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là tư duy quản lý được điều chỉnh theo hướng giảm những thủ tục không cần thiết, tăng phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển mạnh sang giám sát dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Theo thông tin được cơ quan soạn thảo công bố, từ ngày 1/3/2027, hơn 90% dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xin cấp giấy phép môi trường sẽ được cắt giảm thủ tục; thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ dự kiến giảm hơn 52%.

Tuy nhiên, những con số về cắt giảm thủ tục mới phản ánh một phần kết quả kỳ vọng. Thước đo quan trọng hơn là liệu việc đổi mới quy định có giúp địa phương quản lý tốt hơn các nguồn thải, xử lý kịp thời những điểm nóng ô nhiễm và ngăn ngừa nguy cơ môi trường ngay từ cơ sở hay không. Muốn vậy, cùng với việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn, các địa phương cần chủ động chuẩn bị điều kiện thực thi, gắn chính sách mới với những vấn đề môi trường đang đặt ra trên địa bàn.

Chính sách mới mở đường cho phương thức quản lý hiện đại

Một trong những chuyển biến đáng chú ý của Luật sửa đổi là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về môi trường. Việc thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; chuyển một số trường hợp sang đăng ký môi trường sẽ giúp giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp, nhất là những dự án có quy mô, tính chất và mức độ tác động môi trường không lớn.

Cải cách này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và chuyển đổi xanh ngày càng đặt ra cấp thiết. Thay vì dành nguồn lực dàn trải cho các thủ tục có tính chất tương đồng, cơ quan quản lý có điều kiện tập trung hơn vào những dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, những khu vực nhạy cảm về môi trường và các nguồn thải có khả năng tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Dẫu vậy, giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm yêu cầu bảo vệ môi trường. Ngược lại, khi một số thủ tục được đơn giản hóa, trách nhiệm kiểm soát trong quá trình hoạt động phải được thực hiện thường xuyên, thực chất hơn. Cơ quan quản lý cần nắm được cơ sở nào phát sinh chất thải, lưu lượng và tính chất nguồn thải ra sao, công trình xử lý có vận hành đúng quy trình hay không; đồng thời phải có khả năng phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn.

Luật sửa đổi cũng thúc đẩy phương thức quản trị môi trường dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đánh giá rủi ro. Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục, thông tin về phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cần được kết nối, cập nhật và khai thác hiệu quả. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cơ quan chức năng có thể nhận diện những cơ sở có thông số phát thải bất thường, những khu vực có nguy cơ ô nhiễm gia tăng để lựa chọn đối tượng, thời điểm và nội dung hậu kiểm phù hợp.

Đây là thay đổi quan trọng, bởi trong thực tế, nếu hoạt động quản lý vẫn chủ yếu dựa vào báo cáo định kỳ và các đợt kiểm tra theo kế hoạch, nguy cơ vi phạm có thể không được phát hiện kịp thời. Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng, đối chiếu với hiện trạng và trở thành căn cứ để cơ quan chức năng đưa ra quyết định quản lý. Vì vậy, cùng với đầu tư hệ thống quan trắc, cần kiểm soát tính trung thực của dữ liệu, xử lý nghiêm hành vi can thiệp, làm sai lệch thông số hoặc cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát.

Một hướng đổi mới khác là tăng cường phân cấp, phân quyền trong thẩm định, cấp phép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Việc đưa thẩm quyền về gần địa bàn giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong giải quyết thủ tục, nắm bắt tình hình và xử lý vấn đề phát sinh. Song, phân cấp chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng nhân lực chuyên môn, kinh phí, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế kiểm tra, giám sát. Nếu chỉ chuyển thẩm quyền mà không bổ sung năng lực thực thi, nguy cơ phát sinh khoảng trống quản lý là điều cần được tính đến.

Từ Quảng Ninh nhìn yêu cầu đưa luật vào cuộc sống

Thực tiễn Quảng Ninh cho thấy rõ yêu cầu phải gắn quy định pháp luật với đặc điểm môi trường của từng địa phương. Là địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản, công nghiệp, cảng biển và du lịch phát triển, tỉnh phải đồng thời giải quyết nhiều áp lực: nước thải mỏ, chất thải công nghiệp, bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất, chất thải tại các khu du lịch, khu dân cư ven biển; đặc biệt là yêu cầu bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, quan điểm xuyên suốt trong quá trình góp ý, tiếp cận các nội dung sửa đổi Luật là đơn giản hóa thủ tục nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Các quy định phải rõ ràng, thống nhất, có tính khả thi; việc phân cấp cần gắn với nguồn lực, hướng dẫn chuyên môn và trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Từ đặc thù địa phương, có thể thấy một số nhóm chính sách mới sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý môi trường. Trước hết là kiểm soát việc xả nước thải vào các nguồn nước đã hết hoặc không còn khả năng tiếp nhận. Với những lưu vực sông, hồ, vùng biển chịu áp lực lớn từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt, việc quản lý theo khả năng chịu tải sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để xem xét các dự án mới, dự án mở rộng, tránh gia tăng nguồn thải tại những khu vực đã quá tải.

Đối với Quảng Ninh, yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt tại các khu vực ven biển, nơi tập trung hoạt động du lịch, dịch vụ, cảng biển và nuôi trồng thủy sản. Việc bảo vệ chất lượng nước không thể chỉ dựa vào xử lý từng điểm xả thải riêng lẻ, mà cần được nhìn nhận trong tổng thể sức chịu tải của vùng nước, khả năng tiếp nhận chất thải và mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái. Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cũng như các khu vực ven biển khác cần được quản lý trên cơ sở dữ liệu môi trường đầy đủ, cập nhật và có khả năng cảnh báo sớm.

Với ô nhiễm không khí, các quy định về kiểm kê nguồn thải, dự báo chất lượng không khí và vùng phát thải thấp mở ra hướng quản lý chủ động hơn. Tại những địa bàn có mật độ hoạt động công nghiệp, giao thông và đô thị cao như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, việc kiểm soát cần dựa trên nhận diện đúng nguồn phát thải, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xây dựng giải pháp phù hợp. Không thể chỉ xử lý khi chất lượng không khí đã suy giảm, mà phải có biện pháp phòng ngừa từ hoạt động sản xuất, vận tải và sinh hoạt.

Một vấn đề khác là quản lý chất thải theo hướng coi chất thải là tài nguyên. Quảng Ninh có lượng lớn đất đá thải mỏ và vật liệu phát sinh từ hoạt động nạo vét, xây dựng. Nếu được đánh giá, phân loại, xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và môi trường, một phần vật liệu có thể được tái sử dụng làm nguyên liệu, vật liệu san lấp hoặc phục vụ các mục đích phù hợp. Cách tiếp cận này không chỉ giảm áp lực lên các khu vực lưu chứa, bãi thải mà còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, tái sử dụng chất thải không thể thực hiện theo hướng tận dụng bằng mọi giá. Mỗi loại vật liệu cần được đánh giá về thành phần, tính chất, nguy cơ phát tán chất ô nhiễm và điều kiện sử dụng. Cơ chế quản lý phải đủ rõ để phân biệt chất thải được phép tái sử dụng với chất thải phải xử lý theo quy định, tránh lợi dụng chủ trương kinh tế tuần hoàn để hợp thức hóa việc đưa chất thải chưa đạt yêu cầu ra môi trường.

Đáng chú ý, trong quá trình tham gia góp ý theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã tổng hợp gần 20 nhóm vấn đề từ thực tiễn. Những vướng mắc được nêu không chỉ liên quan đến thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường mà còn bao gồm quản lý chất thải nguy hại phát sinh phân tán tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp trên đảo, tàu du lịch và tàu cá; yêu cầu phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản; cơ chế xử lý đất ô nhiễm khi chưa xác định được chủ thể gây ô nhiễm; cũng như việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan môi trường và cơ quan thuế.

Việc một số kiến nghị được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo cho thấy vai trò quan trọng của thực tiễn địa phương đối với quá trình xây dựng chính sách. Đồng thời, những vấn đề còn cần hướng dẫn, tháo gỡ cũng là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện văn bản dưới luật, bảo đảm quy định khi triển khai không phát sinh cách hiểu khác nhau hoặc tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Chủ động chuẩn bị điều kiện thực thi, lấy hiệu quả môi trường làm thước đo

Luật được thông qua là bước hoàn thiện về thể chế, nhưng để chính sách tạo ra chuyển biến thực chất, công việc quan trọng tiếp theo thuộc về các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Từ nay đến thời điểm luật có hiệu lực, cần rà soát hệ thống văn bản liên quan, xây dựng hướng dẫn thực hiện, công khai quy trình thủ tục mới và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết công việc về môi trường.

Ở cấp địa phương, việc đầu tiên là rà soát lại các nguồn thải, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao để xác định trọng tâm quản lý. Danh mục cơ sở cần giám sát phải được cập nhật trên cơ sở quy mô hoạt động, loại hình sản xuất, lưu lượng và tính chất chất thải, lịch sử vi phạm, mức độ nhạy cảm của khu vực tiếp nhận. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng kế hoạch hậu kiểm có trọng tâm, tránh tình trạng kiểm tra dàn trải nhưng bỏ sót những nguồn thải tiềm ẩn rủi ro lớn.

Cùng với đó, cần rà soát năng lực của chính quyền cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cấp xã là nơi gần dân, sát địa bàn, có điều kiện nắm bắt sớm tình trạng đổ thải trái phép, xả nước thải, khói bụi, mùi và những phản ánh của cộng đồng. Tuy nhiên, để phát hiện và xử lý hiệu quả, cán bộ cơ sở cần được hướng dẫn về chuyên môn, quy trình tiếp nhận thông tin, cơ chế chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền và phương thức phối hợp với lực lượng chuyên ngành. Không thể giao thêm trách nhiệm mà thiếu công cụ, nhân lực và cơ chế phối hợp.

Đối với cơ quan chuyên môn về môi trường, cần ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối thông tin quan trắc, giấy phép, đăng ký môi trường, quản lý chất thải và kết quả thanh tra, kiểm tra. Dữ liệu phải được khai thác để phục vụ cảnh báo, lựa chọn đối tượng hậu kiểm và đánh giá hiệu quả quản lý, chứ không chỉ dừng ở yêu cầu cập nhật, báo cáo.

Một yêu cầu không thể thiếu là tăng cường sự tham gia của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Người dân cần có kênh phản ánh thuận tiện, được thông tin về kết quả xử lý các vụ việc môi trường; doanh nghiệp cần được hướng dẫn rõ trách nhiệm, quy trình và tiêu chuẩn phải đáp ứng. Khi thông tin được công khai, minh bạch, cộng đồng có thể trở thành lực lượng giám sát bổ trợ, còn doanh nghiệp có điều kiện chủ động tuân thủ thay vì chỉ ứng phó khi có kiểm tra.

Đặc biệt, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương cần được đặt trong tổng thể hiệu quả quản lý môi trường trên địa bàn. Những điểm nóng ô nhiễm kéo dài, nguồn thải vi phạm không được phát hiện hoặc xử lý chậm, tình trạng tái diễn sau kiểm tra cần được xem xét trên cả phương diện trách nhiệm của cơ sở gây ô nhiễm và trách nhiệm quản lý nhà nước. Phân cấp không đồng nghĩa với chuyển trách nhiệm một chiều, càng không thể trở thành lý do để né tránh hoặc đùn đẩy khi xảy ra sự cố.

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi mở ra cơ hội đổi mới phương thức quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất nhưng vẫn giữ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm. Cơ hội đó chỉ trở thành kết quả cụ thể khi từng địa phương chủ động chuyển hóa quy định thành kế hoạch hành động, bố trí đủ nguồn lực và tổ chức thực hiện đến từng địa bàn, từng nguồn thải.

Từ ngày 1/3/2027, khi luật chính thức đi vào cuộc sống, điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi không chỉ là thủ tục được rút gọn hay thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn. Quan trọng hơn, đó phải là môi trường sống được cải thiện, các nguồn thải được kiểm soát thực chất, những điểm nóng ô nhiễm được xử lý và nguy cơ ô nhiễm được ngăn chặn từ sớm. Đó cũng là thước đo rõ nhất cho hiệu quả của một chính sách pháp luật khi đi vào thực tiễn.