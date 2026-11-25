EPR chuyển từ nghĩa vụ tài chính sang trách nhiệm tái chế thực chất

Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Những điều chỉnh sửa lần này tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu (EPR), đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp quản lý môi trường. Đáng chú ý, phương thức quản lý được định hướng chuyển từ chủ yếu dựa vào tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, trên cơ sở dữ liệu và mức độ rủi ro môi trường.

Dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường được sang cơ chế đăng ký môi trường. Ảnh: Yên Thi.

EPR được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và triển khai từ năm 2022, đặt ra trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu đối với sản phẩm, bao bì sau khi đưa ra thị trường. Thay vì để toàn bộ gánh nặng thu gom, xử lý chất thải cho Nhà nước và xã hội, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình thu hồi, tái chế hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sau thời gian triển khai, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện trách nhiệm tái chế, nhất là đối với bao bì. Tuy nhiên, những vướng mắc về tỷ lệ tái chế bắt buộc, kê khai nghĩa vụ và báo cáo kết quả vẫn khiến không ít doanh nghiệp lúng túng.

Luật sửa đổi lần này điều chỉnh cơ chế thực hiện trách nhiệm tái chế theo hướng loại bỏ hình thức đóng góp tài chính để hoàn thành nghĩa vụ tái chế. Thay vào đó, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phải tăng cường trách nhiệm trực tiếp thông qua tổ chức thu hồi, tái chế sản phẩm, bao bì sau thải bỏ.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phòng Quản lý chất thải, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) doanh nghiệp có thể tự tổ chức thu hồi để tái chế; chuyển giao sản phẩm, bao bì cho đơn vị tái chế; thuê đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế hoặc ủy quyền cho tổ chức trung gian (PRO). Luật cũng quy định lộ trình từ năm 2033, việc thực hiện trách nhiệm tái chế tập trung vào các hình thức tự tổ chức thu hồi, chuyển giao cho đơn vị tái chế đủ điều kiện hoặc ủy quyền cho PRO.

Cùng với việc điều chỉnh phương thức thực hiện, yêu cầu đối với các tổ chức trung gian cũng được quy định chặt chẽ hơn. PRO phải đăng ký nhóm sản phẩm, bao bì nhận ủy quyền với Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức thu hồi, theo dõi dữ liệu, chuyển giao sản phẩm cho đơn vị tái chế và lưu trữ chứng từ để bảo đảm khả năng truy xuất. Kết quả thực hiện phải được báo cáo trên Hệ thống thông tin EPR quốc gia và được kiểm toán.

Các đơn vị tái chế cũng phải đáp ứng điều kiện về giấy phép môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, EPR không nên chỉ được nhìn nhận là nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp mà cần trở thành cơ chế tạo động lực thay đổi cách thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu, tổ chức thu gom, tái chế và đầu tư vào các giải pháp kinh tế tuần hoàn.

Giảm thủ tục phải đi cùng tăng năng lực hậu kiểm

Không chỉ điều chỉnh EPR, Luật sửa đổi còn tập trung cải cách thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM), theo hướng tập trung kiểm soát những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Thay vì phân loại dự án đầu tư thành 4 nhóm như Luật năm 2020, quy định mới rút gọn còn 3 nhóm theo mức độ nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Đối tượng phải thực hiện ĐTM được điều chỉnh, trong đó một số dự án đáp ứng điều kiện về hạ tầng và thủ tục môi trường được miễn yêu cầu này.

Thủ tục đối với dự án nhóm II cũng được đơn giản hóa theo hướng chỉ cần thẩm định và thông báo kết quả, thay vì thực hiện thủ tục phê duyệt kết quả thẩm định như trước. Thẩm quyền thẩm định được phân cấp mạnh hơn cho địa phương; việc thực hiện lại ĐTM khi dự án điều chỉnh cũng được thu hẹp trên nguyên tắc kế thừa kết quả đánh giá đã có. Những thay đổi này được kỳ vọng giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, nhất là trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, việc sửa đổi Luật là cần thiết bởi một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 khi đi vào thực tế chưa thực sự phù hợp, khiến người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn.

Theo bà, thủ tục qua nhiều khâu khiến doanh nghiệp mất thời gian, trong khi nguồn lực đó có thể dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đơn giản hóa quy trình đăng ký, tiếp nhận và kiểm tra là hướng đi cần thiết. Tuy nhiên, giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm yêu cầu kiểm soát môi trường. Ngược lại, công tác hậu kiểm cần được quan tâm tương xứng, bởi đây mới là khâu đánh giá chính xác việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, điều kiện hạ tầng và chất lượng dữ liệu cũng là những yếu tố quyết định hiệu quả thực thi. PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, chuyển đổi số trong quản lý môi trường trước hết phải dựa trên dữ liệu đầu vào chính xác, trung thực. Nếu dữ liệu không đáng tin cậy, các bước xử lý và khai thác sau đó khó mang lại kết quả có giá trị.

Nhà nước và địa phương cần bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Có hạ tầng phù hợp, dữ liệu đáng tin cậy và người sử dụng thành thạo thì chuyển đổi số mới thực sự hỗ trợ công tác quản lý.

Thực tế triển khai phân loại rác sinh hoạt tại nguồn cũng cho thấy khoảng cách giữa quy định và điều kiện thực hiện. PGS.TS Bùi Thị An nhận định, kết quả phân loại, thu gom rác thời gian qua chưa đạt kỳ vọng bởi các khâu từ phân loại, vận chuyển, tập kết đến xử lý còn thiếu đồng bộ. Người dân khó duy trì việc phân loại nếu phương tiện thu gom vẫn tiếp nhận chung các loại rác hoặc điểm tập kết không có khu vực riêng. Vì vậy, giao thêm trách nhiệm cho địa phương là cần thiết, nhưng phải đi kèm phương tiện, cơ sở vật chất và nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Cũng theo PGS.TS Bùi Thị An, cần có thời gian triển khai và theo dõi kết quả mới có thể đánh giá chính xác những thay đổi của Luật: thủ tục có thực sự thuận lợi hơn không, địa phương thực hiện được đến đâu và công tác bảo vệ môi trường chuyển biến như thế nào. Đây cũng là thước đo quan trọng để bảo đảm việc giảm tiền kiểm không làm suy giảm hiệu lực quản lý, còn phân cấp không trở thành sự chuyển giao trách nhiệm đơn thuần. Khi hậu kiểm được thực hiện thực chất, có dữ liệu tin cậy và đủ nguồn lực, những điều chỉnh về chính sách mới có thể chuyển hóa thành hiệu quả bảo vệ môi trường.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng: Không phải hoạt động nào cũng cần áp dụng cùng một quy trình kiểm soát. Có trường hợp phải kết hợp cả tiền kiểm và hậu kiểm, nhưng cũng có trường hợp chỉ cần hậu kiểm. Mức độ kiểm tra cần xuất phát từ điều kiện thực tế và nguy cơ môi trường của từng hoạt động.