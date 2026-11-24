Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Luật tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý chất thải, tạo thuận lợi cho tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phân cấp mạnh hơn cho địa phương. Theo đó Luật được kỳ vọng sẽ đưa rác thải điện tử vào quản lý theo vòng đời sản phẩm, với trách nhiệm thu hồi, tái chế rõ ràng, kiểm chứng được và an toàn hơn. Thực tế đây là dòng thải cần được “đo” lại bằng dữ liệu, quản lý bằng hệ thống và xử lý bằng công nghệ an toàn, thay vì phụ thuộc vào hoạt động thu mua tự phát hoặc thu gom đơn lẻ.

Rác thải điện tử: Sự lệch pha giữa tốc độ phát sinh, mức độ nguy hại và năng lực kiểm soát

Rác thải điện tử tại Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý, chiếm tỷ lệ nhỏ về khối lượng nhưng mức độ độc hại lớn, và phần lớn lại nằm ngoài hệ thống quản lý chính thức. Phát biểu tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026 (tổ chức ngày 18/11) bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đồng sáng lập Tổ chức môi trường Tagom nhấn mạnh vấn đề không chỉ là “thiếu điểm thu gom”, mà là sự lệch pha giữa tốc độ phát sinh, mức độ nguy hại và năng lực kiểm soát của hệ thống chính thức.

Theo bà Linh, rác thải điện tử chỉ chiếm xấp xỉ 2% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại các đô thị, nhưng tốc độ phát sinh nhanh gấp 3 lần các loại rác thải thông thường khác. Báo cáo The Global E-waste Monitor 2024 (Giám sát Rác thải Điện tử Toàn cầu 2024) do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc (UNITAR) phối hợp thực hiện cũng cho thấy, trên toàn cầu, thiết bị điện tử thải bỏ chiếm xấp xỉ 2% dòng thải đô thị, nhưng đã đạt mức kỷ lục hơn 62 triệu tấn mỗi năm.

Trái ngược với tỷ trọng khối lượng, rác thải điện tử lại có thể gây ra tới khoảng 70% tổng lượng độc tố, kim loại nặng nguy hại và hợp chất hữu cơ khó phân hủy tại các bãi chôn lấp. Khi thiết bị bị đập vỡ, tháo dỡ thô sơ hoặc chôn lấp chung với rác hữu cơ, nước rỉ rác có tính axit sẽ hòa tan kim loại nặng, rồi thẩm thấu vào nước ngầm và đất canh tác. Dẫn báo cáo của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, nghiên cứu tổng quan của Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) cùng cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với Nền tảng Thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn Toàn cầu (PACE), Tagom cho biết phần lớn chất độc tại khu vực chôn lấp xuất phát từ linh kiện bán dẫn, màn hình ống phóng tia điện tử và pin thải bỏ không được thu gom riêng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đồng sáng lập Tổ chức môi trường Tagom phát biểu tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026.

Dòng thải chất thải điện tử chảy lệch khỏi hệ thống chính thức

Tại Việt Nam, có tới 80 đến 90% rác thải điện tử từ hộ gia đình và văn phòng nhỏ không được đưa đến trung tâm tiếp nhận chính quy hay nhà máy tái chế đạt chuẩn. Theo khảo sát thực địa của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST, Đại học Bách khoa Hà Nội), trên 90% đồ điện tử thải bỏ được luân chuyển qua người thu mua ve chai, thợ sửa chữa rồi chuyển tiếp về các cụm làng nghề.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, nhiều người dân coi thiết bị hỏng vẫn còn giá trị thanh lý, nên tích trữ trong nhà hoặc chờ người thu mua đồng nát đến trả giá, thay vì mang đến điểm thu hồi đạt chuẩn. Nhận thức về hóa chất độc hại bên trong thiết bị còn hạn chế, dẫn tới những hành vi rủi ro như để trẻ em nghịch pin thải, tự ý cạy phá bóng đèn, vứt lẫn đồ điện tử vào rác sinh hoạt. Doanh nghiệp chính thức phải gánh chi phí tuân thủ môi trường, xử lý khí thải, nước thải và nghĩa vụ thuế, nên chỉ thu nhận miễn phí hoặc trả giá rất thấp. Ngược lại, lực lượng phi chính thức sẵn sàng trả giá cao hơn vì chỉ bóc tách phần có giá trị, còn phần độc hại bị xả thải ra môi trường mà không tốn chi phí xử lý.

Trong khi đó, số doanh nghiệp xử lý rác thải điện tử đủ năng lực công nghệ và được cấp phép xử lý chất thải nguy hại còn ít, chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp hoặc lô hàng lớn. Điểm tiếp nhận cố định trong khu dân cư còn thưa thớt, các chương trình thu đổi chưa trở thành dịch vụ công cộng thường xuyên. Việc thu gom, vận chuyển vẫn chủ yếu dựa vào phương tiện thô sơ, thiếu quy chuẩn kỹ thuật để phòng ngừa cháy nổ pin lithium hay rò rỉ hóa chất. Cùng với đó, dù Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định phân loại chất thải tại nguồn, việc kiểm tra, xử lý đối với hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải điện tử trên thực tế vẫn còn khó thực hiện. Theo Tagom, cần có thêm hướng dẫn kỹ thuật chi tiết và tiêu chuẩn an toàn cho các cơ sở thu mua phế liệu nhỏ lẻ, cửa hàng sửa chữa tư nhân.

Những hiemr họa khôn lường từ rác thải điện tử.

Rác thải điện tử khó thu hồi còn bởi pin lithium-ion không phải rác thông thường. Theo TS. Lê Danh Quang, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, pin lithium-ion có mặt trong điện thoại, máy tính xách tay, tai nghe không dây, xe điện và nhiều thiết bị khác. Khi bị đâm thủng, biến dạng, đoản mạch, quá nhiệt hoặc hư hỏng cấu trúc bên trong, pin có thể xảy ra hiện tượng thoát nhiệt mất kiểm soát: nhiệt độ tăng nhanh, sinh khí, phát lửa và cháy lan.

Thực tế, pin thường bị bỏ chung với rác sinh hoạt, nên trong quá trình thu gom, ép rác, vận chuyển, phân loại, pin dễ bị va đập, chèn ép, hư hỏng, gây phát nhiệt và cháy. Tại các cơ sở tháo dỡ thủ công, việc đập phá linh kiện, đốt nhựa, đốt dây dẫn để thu hồi kim loại càng làm tăng nguy cơ cháy nổ, phát sinh khói, bụi và chất độc hại, đe dọa trực tiếp người lao động thiếu bảo hộ và quy trình an toàn. Vì vậy, thu hồi rác thải điện tử không thể chỉ trông vào hoạt động thu mua tự phát, mà cần có điểm thu gom thuận tiện, cơ chế kinh tế rõ ràng, quy chuẩn an toàn chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Muốn rác thải điện tử trở thành tài nguyên thay vì nguồn ô nhiễm, cần trả lời ba câu hỏi: ai chịu trách nhiệm, thu gom ở đâu và xử lý thế nào cho an toàn. Từ thực tiễn tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho rằng, cần gắn trách nhiệm của nhà sản xuất với hạ tầng thu gom và động lực kinh tế cho người dân. Theo đó, cần sớm ban hành quy chuẩn về phân loại tại nguồn, điểm tiếp nhận và vận chuyển chuyên dụng; cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) cần gắn với đầu tư trực tiếp cho hạ tầng thu gom công cộng. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu cơ chế hoàn tiền đặt cọc đối với pin sạc, điện thoại, máy tính bảng, để người dân mang thiết bị cũ tới điểm thu hồi đạt chuẩn sẽ được nhận lại tiền, thay vì bán cho kênh tự phát hoặc vứt lẫn vào rác sinh hoạt. Tiếp theo là hình thành liên kết giữa nhà sản xuất, đơn vị thu gom và doanh nghiệp tái chế. Các hãng sản xuất, nhập khẩu có thể liên kết với doanh nghiệp môi trường, tổ chức xã hội và hệ thống bán lẻ như siêu thị điện máy, cửa hàng viễn thông, để biến điểm bán hàng thành trạm tiếp nhận cố định. Nguồn lực thực hiện EPR cần được sử dụng để hỗ trợ giá thu mua cho doanh nghiệp tái chế chính quy, thu hẹp chênh lệch giá với thị trường tự do, kéo dòng thải trở lại chuỗi xử lý công nghệ cao. Cùng với đó là chính thức hóa lực lượng thu gom phi chính thức thay vì loại bỏ. Cần tập huấn nhận diện chất thải nguy hại, trang bị bảo hộ, hướng dẫn thao tác an toàn; khuyến khích cơ sở phế liệu đăng ký kinh doanh, liên kết với doanh nghiệp xử lý chính quy thành trạm thu gom vệ tinh, được hưởng hoa hồng hoặc hỗ trợ giá khi bàn giao nguyên vẹn thiết bị hỏng; đồng thời hỗ trợ bảo hiểm y tế, an sinh xã hội cho lao động yếu thế. Đi cùng giải pháp chính sách là giải pháp kỹ thuật, trong đó kiểm soát cháy nổ phải đặt lên hàng đầu. Theo TS. Lê Danh Quang, các cơ sở thu gom, lưu giữ và tái chế cần tách riêng pin, thiết bị chứa pin và pin có dấu hiệu hư hỏng, biến dạng; bố trí khu vực lưu giữ phù hợp, kiểm soát nguồn nhiệt, nguồn lửa và nguy cơ chập điện; không để chất thải cản trở lối thoát nạn và lối tiếp cận chữa cháy. Khi vận chuyển, cần dùng bao bì, phương tiện phù hợp, hạn chế va đập, chèn ép và tiếp xúc giữa các cực pin. Pin và thiết bị chứa pin phải có quy trình tiếp nhận riêng, không để lẫn với rác sinh hoạt. Về phía người dân, cần thay đổi thói quen: không vứt pin vào rác sinh hoạt, không đốt rác điện tử, không sử dụng hoặc sạc pin có dấu hiệu phồng, biến dạng, quá nhiệt; bàn giao thiết bị hết sử dụng tại địa điểm phù hợp.

Luật mới tạo khung pháp lý cho chuỗi thu hồi, tái chế

Phát biểu tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026 (ngày 18/11), ThS. Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết quản lý rác thải điện tử hiệu quả đòi hỏi chuyển từ quản lý chất thải ở khâu cuối sang quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm; từ thu gom, xử lý đơn lẻ sang thu hồi, tái sử dụng và tái chế theo hướng kinh tế tuần hoàn. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tạo khung pháp lý cho sự chuyển đổi đó.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại sự kiện.

Trước hết, trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu ngày càng được cụ thể hóa và có thể kiểm chứng. Theo Nghị định số 110/2026/NĐ-CP, tỷ lệ tái chế bắt buộc đối với một số nhóm sản phẩm điện, điện tử gồm: điện thoại di động 15%; máy tính bảng, máy tính xách tay 9%; máy tính để bàn, máy in, máy photocopy 9%; tivi và màn hình máy tính 7%; tủ lạnh, điều hòa và lò vi sóng 5%. Doanh nghiệp phải chứng minh được lượng sản phẩm đã thu hồi, tái chế: tái chế ở đâu, bằng công nghệ nào và đạt tỷ lệ bao nhiêu.

Cùng với đó, Luật tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành tái chế khi bổ sung quy định về quản lý vật liệu tái chế, vật liệu thu hồi từ chất thải và lộ trình tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm, hàng hóa. Khi vật liệu tái chế được thừa nhận rõ ràng về pháp lý và thị trường, cơ sở tái chế chính thức sẽ có đầu ra ổn định để đầu tư công nghệ tự động, khép kín, nâng cao khả năng thu hồi kim loại, linh kiện và vật liệu có giá trị.

Luật cũng đẩy mạnh phân cấp và hậu kiểm, tạo điều kiện để địa phương chủ động phát triển mạng lưới điểm tiếp nhận, tuyên truyền, kiểm tra cơ sở thu mua phế liệu và phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, Luật bổ sung quy định về chuyển đổi số trong quản lý chất thải. Trên cơ sở đó, Cục Môi trường đề xuất nghiên cứu áp dụng mã định danh, mã QR, cơ sở dữ liệu và nền tảng số để theo dõi thiết bị từ khi đưa ra thị trường đến khi được thu hồi, tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý.

Bên cạnh đó, Cục Môi trường nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người lao động và bảo đảm chuyển đổi công bằng: tăng cường đào tạo nhận diện thành phần nguy hại, thực hiện đúng quy trình thu gom, lưu giữ, phân loại và xử lý; hỗ trợ lao động phi chính thức chuyển đổi việc làm, từng bước tham gia hệ thống chính thức.

TS. Lê Danh Quang nhấn mạnh, cốt lõi không chỉ là thu gom được bao nhiêu tấn hay tái chế được bao nhiêu phần trăm, mà toàn bộ quá trình phải bảo đảm an toàn cho con người, môi trường và cộng đồng: thu gom đúng cách, phân loại đúng quy trình, xử lý đúng công nghệ, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ.