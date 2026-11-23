Phân cấp, siết trách nhiệm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được thông qua với 481/482 đại biểu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,39%; có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cũng cho phép địa phương thiết lập vùng phát thải thấp, tập trung kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm, sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ người dân chuyển sang phương tiện sạch.

Luật cũng đặt trọng tâm về chỉnh lý cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển mạnh sang hậu kiểm. Cụ thể, phân quyền cho địa phương gắn với trách nhiệm kiểm soát, xử lý ô nhiễm của người đứng đầu. Cơ chế giám sát dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro được bổ sung; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý ô nhiễm môi trường liên tỉnh cũng được làm rõ.

Đáng chú ý là từ ngày 01/3/2027, hơn 90% dự án thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xin cấp giấy phép môi trường sẽ được cắt giảm thủ tục. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ dự kiến giảm hơn 52%.

Theo đó, nhóm đối tượng được giảm yêu cầu thực hiện ĐTM và giấy phép môi trường sẽ chuyển sang hình thức đăng ký môi trường.

Luật hoàn thiện quy định miễn ĐTM đối với các dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, thủ tục môi trường. Giấy phép môi trường chỉ áp dụng đối với dự án thứ cấp có phát sinh nhiều khí thải ra môi trường.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM, cấp giấy phép môi trường được phân cấp mạnh hơn cho địa phương.

UBND cấp tỉnh được thiết lập vùng phát thải thấp

Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, Luật quy định về vùng phát thải thấp, nơi áp dụng các biện pháp giảm ô nhiễm không khí, chủ yếu từ phương tiện giao thông.

Tại những khu vực vùng phát thải thấp, các biện pháp kiểm soát tập trung vào phương tiện có mức phát thải cao và sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu. Việc hạn chế phát thải được thực hiện theo lộ trình, gắn với phát triển giao thông công cộng, hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch và chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để trình HĐND cùng cấp quyết định thiết lập vùng phát thải thấp và các biện pháp kiểm soát khí thải. Việc lựa chọn khu vực phải tính đến chất lượng không khí, quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể tiêu chí thiết lập vùng phát thải thấp, biện pháp quản lý và chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển giao thông công cộng, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nhiên liệu, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Chất lượng không khí cũng phải được dự báo, cảnh báo kịp thời để giảm tác động của ô nhiễm đến sức khỏe cộng đồng.

Bảo về nguồn nước, cấm xả nước thải vào sông, hồ

Luật tăng cường quản lý nước thải theo lưu vực sông, kiểm soát cả lượng chất ô nhiễm từ từng nguồn thải và tổng lượng chất ô nhiễm trong khu vực, nhằm giảm áp lực lên những dòng sông, hồ đã quá tải.

Tại những khu vực sông, hồ không còn khả năng chịu tải đối với tất cả thông số ô nhiễm bắt buộc đánh giá, dự án đầu tư mới hoặc mở rộng thuộc diện phải thực hiện thủ tục môi trường không được xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, trừ một số trường hợp đáp ứng điều kiện xử lý nghiêm ngặt.

Cụ thể, dự án mới được xả thải nếu xử lý nước thải đạt quy chuẩn chất lượng nước mặt trước khi xả. Dự án mở rộng phải tuần hoàn, tái sử dụng nước để không làm tăng lượng xả thải hoặc xử lý phần nước thải phát sinh thêm đạt quy chuẩn. Các dự án xử lý nước thải nhằm cải tạo, phục hồi môi trường ô nhiễm cũng thuộc diện ngoại lệ.

Thúc đẩy kinh tế xanh

Bên cạnh các quy định về kiểm soát ô nhiễm, Luật duy trì quy định về chu kỳ báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở hai năm một lần. Đồng thời, hoàn thiện trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường carbon theo thông lệ quốc tế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu hội nhập và lợi ích quốc gia.

Khi các quy định về kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch quản lý phát thải, cải tiến công nghệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Luật cũng bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới có tiềm năng mang lại lợi ích cho môi trường. Trong thời gian thử nghiệm, một số yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường có thể được miễn, giảm hoặc tạm thời chưa áp dụng, nhưng không bao gồm các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Các tổ chức, cá nhân tham gia thử nghiệm vẫn phải bảo đảm an toàn sức khỏe con người, có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố và phục hồi môi trường.

Luật cũng bổ sung quy định về thẩm quyền giải thể Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh, đồng thời giao Chính phủ quy định việc chuyển tiếp trong trường hợp tổ chức lại hoặc giải thể các quỹ.