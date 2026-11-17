Chiều 17/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp.

Bổ sung quyền của đại diện cha mẹ học sinh

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đến thời điểm hiện tại, đa số ý kiến của đại biểu đã được tiếp thu. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện nội dung dự thảo Luật để trình Quốc hội với nhiều điểm điều chỉnh quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Dự thảo tiếp tục luật hóa những nội dung đã rõ, đã ổn định, gồm các đối tượng và lộ trình áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến tại Điều 33 và Điều 75; tiếp tục chỉnh sửa các thuật ngữ được sử dụng trong Luật, bảo đảm rõ nghĩa, chính xác, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục làm rõ nguyên tắc áp dụng Luật An toàn thực phẩm với các luật khác.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung các nội dung liên quan tới Luật Quảng cáo, Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tại Điều 10, dự thảo làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức bếp ăn và đơn vị cung cấp suất ăn đối với nguồn nguyên liệu, việc truy xuất nguồn gốc theo từng lô, lưu mẫu, cảnh báo và xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, Điều 11 bổ sung quyền của đại diện cha mẹ học sinh, tập thể người tiêu dùng khi được cử đại diện hợp pháp tham gia giám sát về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn tập thể, tổ chức bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

Tại Điều 13, dự thảo quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ thể nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội đối với nền tảng giao đồ ăn trực tuyến. Theo đó, nền tảng phải cảnh báo ngay tới người tiêu dùng đã đặt đơn thuộc phạm vi sự cố và mở rộng nguồn thông tin cảnh báo tiếp nhận; thực hiện xác minh sơ bộ, chuyển thông tin và chủ động tạm ngưng hiển thị, tạm ngưng nhận đơn đối với sản phẩm có nguy cơ nghiêm trọng trong thời gian xử lý mà không chờ yêu cầu gỡ bỏ của cơ quan quản lý...

Về mô hình tổ chức, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự thảo Luật đã chỉnh sửa để làm rõ đầy đủ tinh thần “một đầu mối quản lý, một cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng về an toàn thực phẩm”, đồng thời bổ sung trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Khắc phục triệt để tình trạng “một mâm cơm ba bộ quản”

Trình bày báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của Bộ Y tế trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan sau các phiên thảo luận ở tổ và hội trường. Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nêu rõ một số vấn đề lớn, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm, làm rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Trong đó, về tính khả thi của các quy định, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nhận định, nhiều quy định trong dự thảo Luật rất hiện đại, đổi mới nhưng có thể khó triển khai trong thực tế. Đơn cử, khoản 3 Điều 34 yêu cầu thực phẩm bày bán tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản; Điều 35 yêu cầu người kinh doanh thức ăn đường phố phải sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và lưu thông tin về nguồn gốc nguyên liệu.

Về mô hình cơ quan đầu mối theo Kết luận số 114-KL/TW ngày 03/11/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải nhận định, dự thảo Luật đã cụ thể hóa Kết luận số 114 thông qua việc giao Bộ Y tế làm đầu mối, nhưng vẫn quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành; Bộ Công Thương kiểm tra chuyên ngành và giám sát. Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định thẩm quyền “vượt trội” cho Bộ trưởng Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối về an toàn thực phẩm, khắc phục triệt để tình trạng “một mâm cơm ba bộ quản”.

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ không phải thẩm định; quy định tần suất kiểm tra căn cứ theo mức độ nguy cơ, lịch sử tuân thủ và ghi nhận nguyên tắc thanh tra, kiểm tra đột xuất trong dự thảo Luật.

Về bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, khoản 6 Điều 73 dự thảo Luật sửa đổi số thứ tự 44 tại Phụ lục IV Luật Đầu tư (danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện) theo đề xuất của Bộ Y tế. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ có ý kiến chính thức kèm đánh giá tác động, đồng thời gửi văn bản cho cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư về nội dung này.

Về tham vấn quốc tế, dự án Luật cần được tham vấn, tạo sự đồng thuận với các đối tác thương mại trước khi trình Quốc hội.

Về thời điểm thông qua, Kết luận số 282 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất lộ trình trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027).

Sau khi nghe các báo cáo, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật. Các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát dự thảo Luật, bảo đảm thực hiện đúng Kết luận số 114 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường, trong đó có kiến nghị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tại trường học, bao gồm các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, do còn một số nội dung trọng tâm, quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và thể hiện trong dự thảo Luật, đồng thời cần có thời gian để hoàn thành cơ chế thông báo, tham vấn, tạo sự đồng thuận của các nước trong WTO và các FTA, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027).