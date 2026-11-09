Xã hộiThời sự

Luật An toàn thực phẩm sửa đổi: Lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm

Sau hơn 15 năm triển khai, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã bộc lộ những hạn chế trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chế biến và sự đa dạng của thị trường thực phẩm. Việc sửa luật lần này được Bộ Y tế mong muốn hướng tới đổi mới toàn diện tư duy quản lý, lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Nguyễn Chinh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/luat-an-toan-thuc-pham-sua-doi-lay-suc-khoe-nhan-dan-lam-trung-tam-246261109145832789.htm