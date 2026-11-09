Luật An toàn thực phẩm sửa đổi: Lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm

Từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến 100-450mm, có nơi trên 700mm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.