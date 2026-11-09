Luật An toàn thực phẩm sửa đổi: Lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm
Sau hơn 15 năm triển khai, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã bộc lộ những hạn chế trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chế biến và sự đa dạng của thị trường thực phẩm. Việc sửa luật lần này được Bộ Y tế mong muốn hướng tới đổi mới toàn diện tư duy quản lý, lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/luat-an-toan-thuc-pham-sua-doi-lay-suc-khoe-nhan-dan-lam-trung-tam-246261109145832789.htm