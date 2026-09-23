Luật An ninh dữ liệu phải hài hòa giữa an ninh và phát triển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chiều 23-9. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày thẩm tra sơ bộ dự án Luật An ninh dữ liệu. Ông cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung quy định bao quát đối tượng áp dụng ngoài lãnh thổ nhưng xử lý dữ liệu thuộc quyền tài phán hoặc có hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày thẩm tra. ﻿ Ảnh: Quochoi.vn

Về bảo đảm an ninh dữ liệu đối với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, Thường trực Ủy ban ghi nhận dự thảo luật đã đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị đề nghị bổ sung yêu cầu bảo vệ cả tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu huấn luyện AI...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về bảo vệ an ninh dữ liệu trong lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với nguyên tắc phân luồng rủi ro. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi “chuyển dữ liệu ra nước ngoài” đối với dữ liệu xử lý qua nền tảng xuyên biên giới; khẳng định rõ nguyên tắc tự do lưu chuyển đối với dữ liệu cấp độ 1, cấp độ 2.

Thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần quy định thật chặt chẽ về vấn đề bảo vệ an ninh dữ liệu trong lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý nội dung bảo vệ an ninh dữ liệu trong lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, nhất là trong bối cảnh AI phát triển như hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý hài hòa, cân bằng giữa bài toán an ninh và mục tiêu phát triển. Dù kiên định nguyên tắc "không đánh đổi an ninh lấy lợi ích kinh tế thuần túy", nhưng luật cần thiết lập hành lang rõ ràng, minh bạch và có lộ trình cụ thể cho doanh nghiệp, để Luật An ninh dữ liệu trở thành công cụ chiến lược thay vì rào cản.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu tại buổi thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng, là nền tảng cốt lõi phát triển kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số và ứng dụng các công nghệ mới.

Tuy nhiên, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, lộ, lọt dữ liệu cũng ngày càng gia tăng. Thời gian qua, nhiều chủ thể bên ngoài tìm mọi cách tiếp cận, thu thập dữ liệu. Đồng thời, qua quá trình làm việc thực tế, các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh dữ liệu…

Do đó, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để khai thác, sử dụng dữ liệu an toàn, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự thảo luật, Trung tâm Quản trị an ninh dữ liệu quốc gia là đơn vị thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an, thực hiện giám sát, điều phối ứng cứu sự cố và quản trị rủi ro an ninh dữ liệu.