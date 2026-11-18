Sáng 18/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 8 cho ý kiến về Luật An ninh dữ liệu. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đại diện Cơ quan chủ trì soạn thảo dự, báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Dự phiên họp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng; Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Hồ Văn Hương; Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Thiếu tướng Nguyễn Tiền Giang…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các đại biểu thảo luận, Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, thấu đáo ý kiến. Trong đó, về phân loại dữ liệu, phân loại bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo luật đã xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Các đại biểu tại phiên họp.

Về phân định thẩm quyền, dự thảo luật đã xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định kiểm tra lại cùng một nội dung đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin dự trữ lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu cũng quy định mật mã an ninh dữ liệu là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung độc lập, không thay thế mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ và trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an. Đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Về tính thống nhất của pháp luật, tại Điều 3, dự thảo luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện Điều 26 để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện.

Đối với quy định về giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo luật đã bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật với 6 chương, 28 điều. Dự thảo luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến tiếp thu, chỉnh lý, giải trình của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung vào điều chỉnh thẩm quyền xác định cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu.

Về phạm vi sử dụng mật mã an ninh và quan hệ với mật mã cơ yếu, mật mã nhân sự giữa các lực lượng, dự thảo luật đã thể hiện chủ trương tại kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: trước mắt sử dụng trong phạm vi ngành Công an; việc mở rộng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến tiếp thu, chỉnh lý, giải trình của Chính phủ.

Về quy định cho phép mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã an ninh để bảo vệ dữ liệu không phải bí mật nhà nước, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, đây là chính sách mới, cần phân tích thêm về những tác động có thể phát sinh.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, qua đó nâng cao đáng kể chất lượng dự thảo luật so với dự thảo trình Quốc hội ban đầu. Các ý kiến cho rằng, dự án Luật An ninh dữ liệu đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận nội dung họp.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, ngay sau phiên họp, cơ quan soạn thảo sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật nêu trên theo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tiến độ và chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý các quy định về thẩm quyền xác định cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, phân định thẩm quyền trách nhiệm quản lý nhà nước, phạm vi sử dụng mật mã an ninh, nguồn lực thi hành và quy định chuyển tiếp...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá dự án Luật An ninh dữ liệu đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, chỉnh lý các dự thảo luật và sớm gửi tài liệu để đại biểu Quốc hội nghiên cứu theo quy định.