Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc -Ảnh: HL

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 77 trạm y tế cấp xã với 436 bác sĩ, bình quân 5,66 bác sĩ/trạm. Việc phân bố nhân lực hiện chưa đồng đều, trong đó 21 trạm chỉ có từ 2-4 bác sĩ, nhiều trạm thiếu bác sĩ có năng lực chuyên khoa sâu và khả năng thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Nhu cầu được hỗ trợ chuyên môn hai chiều của tuyến y tế cơ sở rất lớn.

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc -Ảnh: HL

Các đại biểu dự buổi làm việc -Ảnh: HL

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch luân phiên, tăng cường bác sĩ về làm việc có thời hạn tại Trạm Y tế cấp xã và cử bác sĩ trạm y tế cấp xã lên bệnh viện tuyến trên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030.

Theo phương án dự kiến, đợt đầu có 94 bác sĩ tuyến trên tham gia tăng cường cho 51 trạm y tế, với tổng cộng 103 lượt luân phiên. Ở chiều ngược lại, 66 bác sĩ thuộc 39 trạm y tế được cử lên 10 bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, với tổng cộng 97 lượt.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc -Ảnh: HL

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh thông tin về triển khai kế hoạch luân phiên, tăng cường bác sĩ hỗ trợ 3 trạm y tế cấp xã trong tháng 12/2026 -Ảnh: HL

Các bác sĩ tuyến trên không chỉ trực tiếp khám, chữa bệnh mà còn hỗ trợ, hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ thuật ở những lĩnh vực thiết yếu như nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, siêu âm, điện tim, chẩn đoán hình ảnh… Trong khi đó, bác sĩ tuyến xã được đào tạo thực hành tại bệnh viện, hướng đến khả năng ứng dụng các kỹ thuật mới ngay sau khi trở về đơn vị.

Theo lộ trình dự kiến, ngày 11/12/2026 sẽ tổ chức phát động, triển khai đợt luân phiên đầu tiên trên toàn tỉnh. Trong tháng 12/2026, có 25 lượt bác sĩ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Từ tháng 1/2027, các lượt luân phiên còn lại sẽ được triển khai đồng loạt, đồng thời tổ chức chương trình đưa bác sĩ tuyến xã lên bệnh viện học tập.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc -Ảnh: HL

Đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Cam Lộ phát biểu tại buổi làm việc -Ảnh: HL

Đại diện các bác sĩ tham gia đợt luân phiên đầu tiên phát biểu tại buổi làm việc -Ảnh: HL

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung rà soát phương án phân bổ nhân lực, chuyên khoa và thời gian luân phiên; cơ chế phối hợp giữa đơn vị cử đi và đơn vị tiếp nhận; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như chế độ, chính sách đối với bác sĩ tham gia chương trình. Đặc biệt, việc chuyển giao chuyên môn được đặt ra theo hướng phải xác định rõ nhu cầu từng trạm, danh mục kỹ thuật ưu tiên và có tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc luân phiên, tăng cường bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên tỉnh triển khai mô hình luân phiên hai chiều với quy mô lớn nên chắc chắn sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động phối hợp, trao đổi, nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng phương án thực hiện cụ thể, khả thi, bảo đảm tính hợp pháp, và phù hợp với điều kiện thực tế; hướng đến mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý, tránh hình thức, lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận buổi làm việc -Ảnh: HL

Đồng chí yêu cầu ngành Y tế rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu và khả năng đáp ứng của từng đơn vị; làm rõ thực trạng nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của cả đơn vị luân chuyển và đơn vị tiếp nhận để phân bổ bác sĩ đúng địa bàn, đúng chuyên khoa, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Việc luân phiên không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khám, chữa bệnh mà phải gắn với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Đồng thời, cần tính toán thời gian luân phiên phù hợp, xây dựng cơ chế hỗ trợ, chính sách thực hiện cụ thể cho năm 2027 và khung triển khai những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự buổi làm việc -Ảnh: HL

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 7/12 trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời ban hành và triển khai. Quá trình thực hiện phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, có kiểm tra, đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí cũng nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo các trạm y tế trong việc chủ động học tập, cầu thị, tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ luân phiên; đồng thời yêu cầu đội ngũ bác sĩ các bệnh viện phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao chuyên môn.