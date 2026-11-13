Lừa vay vốn đáo hạn, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đồng Nai. Do gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Huân đã nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa, uy tín và vị trí công tác của mình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân.

Để thực hiện hành vi, Huân đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng còn sử dụng hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân làm căn cứ thuyết phục những người có nhu cầu cho vay tiền.

Với thủ đoạn trên, Huân đã nhiều lần vay tiền và chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.