Bị cáo Cao Minh Thuận tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 - 2024, Thuận làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng chi nhánh Kiên Giang. Đầu năm 2024, Thuận tham gia đầu tư tiền ảo, giao dịch Bitcoin trên ứng dụng Binance nhưng thua lỗ, mất khả năng tài chính và nợ nhiều người.

Để có tiền tiếp tục đầu tư và trả nợ, Thuận đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, khiến 4 người tin tưởng, nhiều lần cho Thuận vay tiền.

Nhằm tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, Thuận trả lại một phần vốn và lãi cho các bị hại. Số tiền còn lại, Thuận sử dụng để tiếp tục đầu tư tiền ảo, trả nợ cho nhiều người và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Thuận đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng.