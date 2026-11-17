Năm nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ chính thức công bố concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”

Ngày 17.11, tại Hà Nội, năm nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ chính thức công bố concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 17.1.2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”.

Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt của năm giọng ca tiêu biểu thuộc dòng nhạc thính phòng, dân gian và cách mạng Việt Nam.

Mỗi nghệ sĩ có một màu sắc, phong cách biểu đạt riêng, nhưng cùng gặp nhau ở nền tảng thanh nhạc bài bản, sự nghiêm túc với nghề và tình yêu dành cho những ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng xuất hiện các xu hướng và phương thức biểu diễn mới, việc năm nghệ sĩ tiêu biểu cùng thực hiện một đêm nhạc đậm dấu ấn thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng là một tín hiệu đáng chú ý.

Những tác phẩm giàu chiều sâu nghệ thuật, tư tưởng và cảm xúc vẫn có khả năng chạm đến công chúng; đôi khi chính sự từng trải của nghệ sĩ và những trải nghiệm mới của người nghe khiến các giai điệu cũ có thêm một đời sống khác.

Nếu Đăng Dương gây ấn tượng với giọng nam cao đầy nội lực, phong cách biểu diễn chuẩn mực; Trọng Tấn chinh phục người nghe bằng chất giọng sáng, vang và giàu cảm xúc, thì Việt Hoàn lại mang đến sự ấm áp, mộc mạc, đậm chất tự sự.

NSND Thanh Hoa đến chúc mừng các nghệ sĩ

Trong khi đó, Lan Anh sở hữu giọng soprano đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tinh tế, sang trọng; Anh Thơ ghi dấu ấn với giọng nữ cao trong trẻo, ngọt ngào, mang đậm âm hưởng dân gian Bắc Bộ.

Đáng chú ý, Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh từng có dấu mốc đáng nhớ tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 - cuộc thi sau này được biết đến rộng rãi với tên gọi Sao Mai.

Gần ba thập kỷ sau, các nghệ sĩ lại cùng hội tụ trong một chương trình, bên cạnh hai giọng ca Đăng Dương và Việt Hoàn vốn đã quen thuộc với khán giả qua những màn kết hợp nhạc đỏ.

Sự kết hợp của năm cá tính âm nhạc hứa hẹn mở ra những cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc.

Theo Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An, một trong những áp lực lớn nhất của ê-kíp hiện nay là lựa chọn tác phẩm, bởi cả năm nghệ sĩ đều sở hữu nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi, khiến danh sách bài hát dự kiến hiện đã gấp đôi thời lượng một buổi biểu diễn thông thường.

Các ca sĩ và ê kíp thực hiện chương trình

“Các nghệ sĩ mong muốn Lửa tuổi 20 vẫn vang lên đầy đủ những ca khúc quen thuộc ấy, nhưng được làm mới thông qua những màn kết hợp khác nhau, từ tam ca cho đến việc hoán đổi các cặp song ca.

Tuy nhiên, dù biến hóa hay kết hợp theo hình thức nào, yếu tố mà chúng tôi đề cao nhất vẫn là cảm xúc âm nhạc. Ê-kíp sẽ nỗ lực hết mình để giữ trọn vẹn mạch cảm xúc đó, mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật thăng hoa và sâu lắng nhất”, nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ.

Không dừng lại ở một đêm diễn hội ngộ, Lửa tuổi 20 còn mang mục tiêu dài hơi là xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên.

Chương trình hướng tới việc tiếp tục đưa những ca khúc cách mạng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ; đồng thời tôn vinh những thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ đã góp phần tạo nên và nối dài sức sống của những bài ca đi cùng năm tháng.

Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Anh Thơ cho biết, ý tưởng thực hiện một chương trình nhạc đỏ thường niên cũng nằm trong mong muốn của các nghệ sĩ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Đây là dịp để mỗi người cảm nhận rõ hơn mạch nguồn văn hóa dân tộc, trong đó có những ca khúc đi cùng năm tháng đã làm đẹp thêm cho đất nước.

“Đối với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, những ca khúc về quê hương, đất nước, người mẹ, người lính, chiến tranh và hòa bình không đơn thuần là tác phẩm âm nhạc mà còn là một phần ký ức văn hóa, gắn với đời sống tinh thần của dân tộc.

Trong dòng chảy ấy, chúng tôi mong muốn góp phần nối dài sức sống của các tác phẩm, kết nối ký ức thanh xuân với cảm xúc hôm nay”, Anh Thơ bày tỏ.

Theo định hướng của ê-kíp, mỗi mùa concert có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương và con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ.

Với tinh thần trân trọng giá trị cốt lõi của tác phẩm nhưng vẫn hướng tới hơi thở đương đại, Lửa tuổi 20 kỳ vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa, nơi những bài ca từng gắn bó với thanh xuân của nhiều thế hệ tiếp tục được ngân vang, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.