Năm nghệ sĩ hàng đầu dòng nhạc cách mạng và dân gian Việt Nam hội tụ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ - năm giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng Việt Nam - sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”.

Đêm nhạc do BiHi show kết hợp với Thăng Long show tổ chức, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ, tối chủ nhật, ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chương trình mang thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”, chương trình không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm nghệ sĩ tài danh mà còn mở ra khát vọng hình thành một thương hiệu concert nhạc đỏ được tổ chức thường niên.

Tham gia chương trình, về phía đội ngũ sản xuất cũng là những cái tên đình đám, như Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, các Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An và Thanh Phương.

Tam ca "nhạc đỏ" đình đám một thời.

Chia sẻ về chương trình, ca sĩ Anh Thơ và ca sĩ Trọng Tấn cho biết, ý tưởng về chương trình đã được ấp ủ từ lâu nhưng đến bây giờ mới thành hiện thực. Ca sĩ Anh Thơ cho biết, chị nói với mọi người cùng thực hiện một show chung, kẻo không kịp thời gian và tuổi tác. Và cả 4 anh chị em đồng ý sẽ làm một đêm vừa là dấu ấn, vừa là kỷ niệm cho tất cả.

Còn ca sĩ Trọng Tấn cho biết, ý tưởng về chương trình đã có từ lâu nhưng lần này mới hội tụ đủ nhân duyên. “Lửa tuổi 20” là gợi ý ban đầu để 5 anh em cùng nhớ lại thuở 20, ngọn lửa tuổi 20 đến hôm nay vẫn còn đang cháy, và vẫn còn được đông đảo khán giả yêu mến.

Nghệ sĩ Anh Thơ "phiêu" cùng nghệ sĩ Hồ Quang Tám trong phần trình diễn ngẫu hứng.

Tên gọi “Lửa tuổi 20” cũng gợi nhắc quãng đời của những khát vọng, khi những người nghệ sĩ trẻ bắt đầu bước lên sân khấu với niềm tin và đam mê. Gần ba thập kỷ đã qua, mỗi người có một hành trình riêng, với những trải nghiệm, nỗ lực và thành tựu khác nhau. Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo và cách cảm nhận nghệ thuật, nhưng ngọn lửa được thắp lên từ tuổi đôi mươi vẫn hiện diện trong từng câu hát, từng lần đứng trên sân khấu và sự tận tụy với nghề.

Thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại” cũng là tinh thần xuyên suốt chương trình. Có những bài hát được nghe từ thuở còn trẻ, khi cuộc đời chưa trải qua nhiều biến động; nhưng cũng chính những giai điệu ấy, khi được nghe lại sau nhiều năm, có thể mang đến cảm nhận sâu sắc hơn bởi người nghe đã có thêm những vui buồn, mất mát và chiêm nghiệm.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa ngẫu hứng hát cùng Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn cho biết, “Lửa tuổi 20” không chỉ là đêm nhạc thăng hoa về nghệ thuật mà còn thăng hoa về tình cảm đồng nghiệp bởi 5 người như 5 anh chị em trong gia đình, luôn yêu thương nhau. “Chúng tôi có những buổi tụ tập trên đồi, hoặc nhà Trọng Tấn, Anh Thơ để trao đổi về nghệ thuật, cuộc sống riêng, xoa dịu cho nhau buồn vui trong cuộc sống. ‘Lửa tuổi 20’ sẽ hòa quyện về âm nhạc và tình người, tình đồng nghiệp trên sân khấu, đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc” – Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn nói.

Còn Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương cho biết, cả 5 nghệ sĩ đều có thời gian dài gắn bó với nhau từ trong trường, được đào tạo và thành công gần như cùng thời điểm, cùng theo âm nhạc chính thống, nhạc cách mạng, dân gian, thính phòng cổ điển, cùng yêu mến những bài ca đi cùng năm tháng. “Ý tưởng của Anh Thơ làm chương trình, chúng tôi đều tâm huyết, đồng ý ngay, không cần suy nghĩ nhiều” – Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương chia sẻ.

Nhạc sĩ Lưu Hà An cho biết, cả anh và Giám đốc âm nhạc Thanh Phương đều có sự gắn bó nhất định với cả 5 nghệ sĩ và đều yêu quý họ. “Tôi nghĩ được phối khí cho chương trình này đúng là ước mơ” – nhạc sĩ bày tỏ.

Còn nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ, làm nhạc ở chương trình này không phải vùi đầu vào phối khí hay tập trung cho kỹ thuật, mà là làm thế nào cho đơn giản, tạo không khí để mọi người nhớ đến những kỷ niệm mà 5 nghệ sĩ đã đạt được. Vì 5 nghệ sĩ đều là những ngôi sao, với những cá tính âm nhạc riêng biệt, cho nên cần đến 2 Giám đốc âm nhạc mới đủ.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ về chương trình.

Chia sẻ về dàn dựng sân khấu, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, anh ưu tiên rất lớn cho ban nhạc lần này, để âm nhạc cùng các nghệ sĩ được thăng hoa. Sẽ là sân khấu hoành tráng với màn LED và các thiết bị để sự xuất hiện của từng nghệ sĩ cũng tạo nên những bất ngờ cho khán giả. Anh cũng thiết kế để các nghệ sĩ chia sẻ, kể những câu chuyện của riêng mình, và tương tác, giao lưu với khán giả nhiều hơn. Câu chuyện của các nghệ sĩ sẽ được ê-kíp kể bằng ngôn ngữ sân khấu.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm ngôi sao, cũng không đơn thuần là cột mốc nhìn lại chặng đường gần 30 năm ca hát, “Lửa tuổi 20” còn mang theo một mục tiêu dài hơi: xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ. Ý tưởng ấy được tiếp thêm cảm hứng từ sức lan tỏa của những concert quy mô quốc gia trong năm vừa qua. “Lửa tuổi 20” mong muốn tiếp nối tinh thần ấy bằng một concert được đầu tư nghiêm túc về nội dung, âm nhạc và ngôn ngữ dàn dựng, có hơi thở đương đại nhưng vẫn trân trọng giá trị cốt lõi của từng tác phẩm.

Một mục tiêu quan trọng khác của chương trình là khẳng định giá trị nghệ thuật và sức sống lâu bền của những ca khúc cách mạng; tri ân, tôn vinh các thế hệ nhạc sĩ lớn đã để lại những di sản âm nhạc quý báu cũng như những thế hệ ca sĩ bền bỉ lựa chọn và theo đuổi dòng nhạc này. Bằng tài năng, trách nhiệm và tình yêu nghề, họ đã góp phần đưa những bài ca đi cùng năm tháng tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của công chúng. Đó cũng là một cách để khẳng định vị trí và đóng góp của những nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc chính thống trong bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại.